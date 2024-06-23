24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla iki ülke arasında savaş başladı. Bu savaşta binlerce insan hayatını kaybetti ve birçok Ukraynalı, ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Ancak, çatışmalar halen devam ediyor.

Yaralanan Arkadaşının Kafasına Sıktı

Yaşanan çatışmalarla ilgili yeni bir video, gündeme bomba gibi düştü. Videoda, bir Rus askerinin Ukrayna tarafından düzenlenen FPV drone saldırısında yaralandığı görülüyor. Yaralanıp yere yığılan asker, arkadaşından kendisini öldürmesini istedi. Arkadaşı ise tereddüt etmeden yaralı askerin kafasına ateş etti. Bu dehşet verici anlar, drone kamerasına yansıdı.