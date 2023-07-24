Haber: Mert Osman Erman

Netanyahu, Cumartesi gecesi Sheba Tıp Merkezi'ne kabul edilmişti.

Hastaneye yatışı, İsrail'in yargı sistemini değiştirmeyi amaçlayan tartışmalı planlar hakkında pazartesi günü parlamentoda beklenen kritik oylamadan önce gerçekleşti.

Reforme karşı düzenlenen protestolar İsrail'in dört bir yanını sarmış, birçok işçi de yasanın yürürlüğe girmesi durumunda grev yapacaklarını açıklamıştı.

Pazar günü ameliyat sonrası yayımlanan bir videoda Netanyahu, "mükemmel sağlıkta" olduğunu ve oylama için parlamentoda olmayı planladığını söyledi.

Oylama, sert çizgili dindar-milliyetçi koalisyon ile İsrailli toplumun farklı kesimleri arasında bir karşılaşma olacak. Parlamento, yüksek mahkemenin yetkilerini sınırlamayı hedefleyen yasa tasarısını Pazar günü tartışmaya başlamıştı.

İsrailli muhalefet milletvekilleri sırayla parlamento salonunda yer alarak hükümetten yargı reformu planlarını rafa kaldırmasını istedi.

İsrail neden kargaşa içinde?



Son birkaç gün, on binlerce protestocunun Tel Aviv'den Kudüs'e doğru yaptığı yürüyüşlerle adalet sistemi değişikliklerine karşı bir dalga yaşandı ve insanlar ana yolu doldurdu.

Pazar günü parlamento yakınlarında bulunan Sacher Park'ta birçok protestocu kamp kurmuştu. Dört günlük protesto yürüyüşünün ardından parlamento yakınında da gösteriler yapılması bekleniyor ve ayrıca koalisyon, yasa geçerse binlerce askeri yedek subay, aralarında yüzlerce hava kuvvetleri pilotunun da bulunduğu hizmet görevinden kitlesel bir boykotla karşı karşıya.

Üç eski ordu komutanı ve düzinelerce üst düzey İsrailli güvenlik yetkilisi Cumartesi günü hükümetin yargı reformu planlarını eleştiren ve yedek subayları destekleyen bir mektup imzaladı.

"Bu yasa, İsrailli toplumun ortak temellerini yok ediyor, halkı bölmeye, ordunun parçalanmasına ve İsrail'in güvenliğine ölümcül zarar veriyor," mektupta belirtiliyor.

10.000 yedek subayı temsil eden Brothers in Arms, hükümetin planlarına yönelik hayal kırıklıklarını dile getirdi.

"Her şeyi denedik, burada çizgiyi çiziyoruz," Brothers in Arms liderlerinden Eyal Nave dedi.

"Krallığı hizmet etmeye söz verdik, krala değil," diyerek doğrudan Netanyahu'ya seslenen Nave, "Burada olanlardan yalnızca siz sorumlusunuz. Hükümete güvendik ama hükümet bizi kırdı.

"Diktatöryal bir devlette gönüllü olarak hizmet etmeyeceğim," diye ekledi.

Bu kadar büyük bir sayıyla yapılan bir boykot, İsrail ordusunun operasyonel kabiliyetini ciddi şekilde etkileyeceği için, bu, şimdiye kadar yapılan muhalefet protesto hareketinin en önemli anlarından biri olarak görülüyor.

İsrail'in Yüksek Mahkemesi, hükümetin gücü kullanımı üzerinde denetim sağlayan tek kaynaktır.

Netanyahu'nun eleştirmenleri, reformun yargı sistemini ciddi şekilde zayıflatarak İsrail'in demokrasisini ciddi şekilde tehdit edeceğinden endişe ediyor.

Reformların destekçileri, Yüksek Mahkemenin yıllar içinde giderek daha "aktivist" hale geldiğini, demokratik olarak seçilmiş hükümetlerin politikalarını engellediğini iddia ediyorlar. Yargıçları siyasi temelli kararlar almaktan suçluyorlar.

Ancak birçok kişi, şu anda yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya olan Başbakan'ın, kendi yasal sorunlarını engellemek için yargı reformunu kullanmaya çalıştığından endişe ediyor.

Netanyahu bu tür suçlamaları şiddetle reddediyor.

İsrail İşçi Partisi'ni yöneten eski hükümet bakanı Merav Michaeli, "çok küçük bir çoğunluğun" İsrail devletini "gerçekten mahvetmek üzere olduğunu" söyledi.