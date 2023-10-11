İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına dördüncü gününde de devam ediyor.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesine, Gazze kentinin batısına ve Han Yunus kentlerine hava saldırıları düzenledi.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI: TAM TAARRUZA GEÇİYORUZ

İsrail basınındaki haberlere göre Gallant, Gazze'deki duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, Hamas'ın "pişman olacağını" ve Gazze'nin "asla eskisi gibi olmayacağını" söyledi.

Gallant, "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Bölgeyi (Gazze Şeridi sınırını) kontrol altına aldık şimdi tam taarruza geçiyoruz." ifadesini kullandı.