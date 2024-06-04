İsrail güçlerinin, "ruhsatsız inşa edildikleri" iddiasıyla Filistinlilerin evlerini ve tesislerini yıkmaya başladığını belirten Devabişe, Filistinlilerin bölgeye ulaşmasının engellendiğini kaydetti.

İsrail'in hedef aldığı tüm arazilerin Filistinlilerin özel mülkiyeti olduğunu ve resmi mülkiyet belgelerine sahip olduklarını söyleyen Devabişe, "bunların Oslo Anlaşmalarına göre sınıflandırılan C Bölgesi'nde yer aldığını" vurguladı.

Devabişe, "İsrailli yetkililerin Duma köyündeki 200'den fazla ev ve tesise izinsiz inşaat yapıldığı gerekçesiyle yıkım konusunda bilgilendirme yazısı gönderdiğini" sözlerine ekledi.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, sık sık "ruhsatsız" oldukları iddiasıyla yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Ramallah ve Kalkilya'da en az 7 Filistinli gözaltına alındı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok bölgesine baskın düzenlendı.

Görgü tanıklarının AA'ya verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu Kalkilya, Beytüllahim, El Halil, Nablus ve Salfit, Ramallah ve Eriha kasabalarına baskın düzenledi.

İsrail askerleri baskına tepki gösteren Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gaz bombası ve gerçek mermi kullandı.

Kalkilya baskınında en az bir Filistinli gerçek mermiyle yaralanırken, 3 Filistinli ise gözaltına alındı.

Ramallah kentinde de en az 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan Filistinlilerin toplam sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Filistin sağlık bakanlığı daha önce, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 525 Filistinli hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada ise Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 890'a çıktığı ifade edilmişti.