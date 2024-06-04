BM, 1982'de 4 Haziran'ı, İsrail'in saldırılarından etkilenen Filistinli ve Lübnanlı çocuklar için "Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü" ilan etti.

BM'ye göre, çocuklara karşı işlenen suçlar, cinayet, cinsel istismar, sakatlama, savaşta kullanma, insani yardıma erişimi engelleme ve alıkoyma gibi eylemlerden oluşuyor.

BM'nin çatışma kurbanı çocuklarla ilgili 2022 yılına ilişkin yayımladığı raporda, çocukların silahlı çatışmalardan orantısız bir şekilde etkilenmeye devam ettiği ortaya kondu.

Raporda, 2022’de yaşanan silahlı çatışmalarda çocuklara yönelik 27 bin 180 ağır ihlal olduğu ifade edildi.

2021’de yaşanan silahlı çatışmalarda çocuklara yönelik 23 bin 982 ağır ihlal olduğu tespit edilmişti.

Veriler, 18 bin 890 çocuğun maruz kaldığı ihlaller arasında en çok cinayet, sakatlama, savaşta kullanma ve alıkoyma olduğunu gösterdi.

Raporda, aynı dönemde 2 bin 985 çocuğun öldürüldüğü, 5 bin 655 çocuğun sakat bırakıldığı ve 7 bin 622 çocuğun savaşta kullanıldığı belirtildi.

Ağır ihlallerde artış

Rapora göre, çatışmaların yeni alanlara yayılması Myanmar'da ağır ihlallerin yüzde 140 oranında artmasına sebep olurken, silahlı gruplar ve toplumlar arası şiddet nedeniyle Güney Sudan'daki ağır ihlallerde yüzde 135'lik bir artışla çocukların olumsuz etkilenmesine yol açtı.

BM tarafından "terörist grup" olarak tanımlananlar da dahil olmak üzere silahlı grupların faaliyetlerindeki artışın, başta Burkina Faso olmak üzere durumun ciddi şekilde kötüleşmesine neden olduğu ve ağır ihlallerde yüzde 85'lik bir artışa yol açtığı kaydedildi.

Orta Doğu ve Afrika ülkeleri çocukların çatışmalardan en çok etkilendiği bölgeler

Her ne kadar ağır ihlallerin tespitinin zor olduğu belirtilse de, en yüksek sayıda ağır ihlalinin Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İsrail, Somali, Ukrayna, Afganistan ve Yemen'de görüldüğü belirtildi.

Ukrayna, Burkina Faso, İsrail, Myanmar, Mali ve Afganistan başta olmak üzere okullara ve hastanelere saldırıların yüzde 112 oranında arttığına dikkat çekilen raporda, çocuklara karşı gerçek mermi ve aşırı güç kullanımının da yükseldiği belirtildi.

İhlallerde cinsiyet farkı

Dünya genelinde çatışmalar sebebiyle çocuklara yönelik ağır ihlallerin arttığı kaydedilirken, kız ve erkek çocuklarının farklı ihlallerden daha çok etkilendiği ifade edildi.

Erkek çocuklarının, savaşta kullanma, öldürme, sakat bırakma ve alıkoyma olaylarından daha fazla etkilendiği belirtilirken, kız çocuklarının ise çatışmayla bağlantılı cinsel şiddet ve istismardan orantısız bir şekilde olumsuz etkilendiği ifade edildi.

2021'e ilişkin rapor

BM'nin geçen seneki raporunda ise, 2021’de yaşanan silahlı çatışmalarda çocuklara yönelik 23 bin 982 ağır ihlal olduğu ifade edilmişti.

Kayda giren verilere göre, toplam 19 bin 165 çocuğun maruz kaldığı ihlaller arasında en çok cinayet, sakatlama, savaşta kullanma ve insani yardıma erişimi engelleme yer almıştı.

Rapora göre, aynı dönemde 2 bin 515 çocuk öldürülmüş, 5 bin 555 çocuk sakat bırakılmıştı.

BM, 6 bin 310 çocuğun savaşlarda kullanıldığını aktarırken 3 bin 945 çocuğun insani yardımlara erişiminin engellendiğini kaydetmişti.