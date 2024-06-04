Göçmen kökenli seçmenleri, 6 Haziran’da sandığa giderek aşırı sağın yükselişini engellemek için oy kullanmaya çağıran Kahya, "Maalesef genelde halk, AP seçimlerinde sandığa gitmiyor. Türk toplumunda da sandığa giden çok az. Adil bir Avrupa olmasını istiyorsak, mutlaka sandığa gitmemiz lazım çünkü bu seçim, Avrupa’nın gidişatını belirleyecek. Sandığa gitmeyerek oy kullanılmadıkça, aşırı sağcı partilerin gücü daha da artacak." ifadesini kullandı.

Geçen 5 yıl Den Bosch Belediyesi Encümen Üyeliğini yapmış Kahya, “Bazı Avrupa ülkelerinde aşırı sağ partilerin yükselişte olduğuna dikkati çekerek, “(Hollanda’da) Son genel seçimlerde maalesef en çok oy alan parti oldu. Avrupa parlamentosunda da yükselişi bekleniyor. Bu yüzden herkesin sandığa gitmesi lazım ki onlara karşı bir ses duyurabilelim.” değerlendirmesinde bulundu.

"Eğer ferah ve güvenli bir Avrupa isteniliyorsa, Türkiye-AB ilişkileri bunun için çok önemli"

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin önemli olduğuna ve yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dikkati çeken Kahya, şunları söyledi:

"Avrupa, kendi işlerine hakim değil. Şu anda enerji için Rusya'ya mahkum ve diğer taraftan ticari konuda Çin'e mahkum olmuş. Kendi güvenliği için ise ABD’nin eline bakıyor. Bu nedenle Avrupa'nın kendini toparlaması lazım. Bunun için Türkiye’nin rolü çok önemli çünkü NATO’nun en önemli üyelerinden birisi. Eğer ferah ve güvenli bir Avrupa isteniliyorsa, bence Türkiye-AB ilişkileri bunun için çok önemli."

Kahya, AB’nin İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırıma karşı sessiz kaldığını vurgulayarak, "Eğer bu kadar çok çocuk sebepsiz şekilde katlediliyorsa artık birinin buna 'dur' demesi lazım. Buna bugün 'dur' demezsen, yarın hiçbir inanırlığın kalmaz." diye konuştu.

Uluslararası hukukun önemine değinen Kahya, “Her milletin özgürlük ve barış içinde yaşaması gerekiyor. Bunun için de güçlü bir Avrupa lazım.” dedi.

"AP meclisinde de Türk temsilcilerin bulunması gerekiyor"

Kahya, AP seçimleri için yapılan son anketlerde 8. sıradan aday olduğu PvdA/Groenlinks partisinin 8 sandalye çıkaracağının ön görüldüğünü belirterek, tercih oyları ile AP milletvekili olma şansının da bulunduğunu dile getirdi.

Ülkelerdeki meclislerde olduğu gibi AP meclisinde de Türk temsilcilerin bulunması gerektiğinin altını çizen Kahya, "Tabii ki ben tek başıma 720 kişilik bir Avrupa Parlamentosunda bir gölün içinde bir damlayım ama bir bardak suya bir damla mürekkep atarsan o suya bir renk katar ve bir şekil verir." dedi.

"6 Haziran'da bunu durdurmak bizim elimizde"

Demokratlar 66 (D66) partisinden 12. sıradan aday olan Melih Uzun da AP’de çok önemli kararlar alındığına dikkati çekerek, “Türk toplumu olarak AB, maalesef gündemimizden uzak kalıyor. Aşırı sağ partileri durdurmak için oy kullanılması çok önemli. Her birimiz oyumuzu mutlaka kullanalım.” çağrısında bulundu.

Uzun, “Ekonomik sıkıntılara veya toplumdaki sorunlara karşı azınlıkları ve göçmen kökenlileri sorumlu tutmak aşırı sağ partilerin kullandığı bir taktik. AP’de maalesef bu görüşte olan partiler güç kazanacağı öngörülüyor. 6 Haziran'da bunu durdurmak bizim elimizde.” dedi.

İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımı durdurmak için AP’nin yaptırımlar uygulaması gerektiğini dile getiren Uzun, “AP'de sağ görüşlü ve İsrail'i destekleyen partiler kazanırsa buna izin vermezler.” ifadesini kullandı.

Uzun, Türkiye-AB ilişkilerinin iki taraf için de önemli olduğunu vurgulayarak, “AB’nin temel hedefi, stratejik özerklik. Türkiye, güvenlik açısından AB için çok önemli bir ortak. Aynı zamanda AB ekonomik anlamda Çin’den daha bağımsız olmayı hedefliyor ve bu sebepten Türkiye ile yapılan ticaretin artırılması da öngörülüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa genelinde aşırı sağcı partilerin yükselişi

Hollanda'da Temsilciler Meclisinde, 2017'den beri 3 milletvekili bulunan üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi, bu yıl AP seçimlerine katılmayacak.

Avrupa genelinde aşırı sağcı partilerin yükselişi giderek daha belirgin hale gelirken son anketler, yaklaşan AP seçimleri öncesinde bu partilerin oy oranlarında önemli bir artış olduğunu gösteriyor.

Ipsos'un yaptığı son ankete göre, Hollanda’da yapılacak AP seçimlerinde, ırkçı ve İslam karşıtı Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi 9 sandalye ile ilk sırada, PvdA/GroenLinks partisi ise 8 sandalye ile ikinci sırada yer alıyor.