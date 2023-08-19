KUDÜS AA- İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde kendilerine molotofkokteyli attığı iddiasıyla bir Filistinliye ateş açtığı belirtildi.

İsrail güçlerinin vurduğu kişinin 15 yaşında Filistinli bir çocuk olduğu, ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.