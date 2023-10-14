Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin cuma günü Batı Şeria’nın Tulkerem kentinde ateş açarak ağır yaraladığı 15 yaşındaki Ömer Esmer’in kaldırıldığı İbn Sina Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Bakanlık, Gazze merkezli İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısının 54'e yükseldiğini bildirdi.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze’de son bir haftada 2 binden fazla sivilin ölümüne yol açan saldırılarına karşı Batı Şeria genelinde Gazze’ye destek gösterileri düzenleniyor. Bu gösterilere gerçek mermiyle müdahale eden İsrail askerleri, son 24 saatte 17 Filistinliyi öldürdü.

- İsrail güçleri 40 Filistinliyi gözaltına aldı

Öte yandan, Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun bugün işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 40 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Filistinlilerin gözaltına alındığı bölgeler ise Doğu Kudüs'ün yanı sıra El Halil, Cenin ve Nablus, Eriha ve Beytüllahim olarak ifade edildi.

Açıklamada 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Filistinlilerinsayısının 400'e çıktığı aktarıldı.