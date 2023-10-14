Fransa'nın başkenti Paris'te yarın yapılması planlanan Filistin halkıyla dayanışma gösterisine "kamu düzenini bozma riski" taşıdığı gerekçesiyle izin verilmediği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris Emniyet Müdürlüğü Paris'te yarın düzenlenmesi planlanan "Filistin halkıyla dayanışma" gösterisini yasakladı.

Paris Emniyet Müdürlüğünün gösteriyi "kamu düzenini bozma riski" taşıdığı gerekçesiyle yasakladığını belirtti.

Strazburg'da Filistin yanlısı gösteride 13 kişi gözaltına alındı

Dün, Strazburg kentinin merkezinde ellerinde Filistin bayrakları olan yaklaşık 300 kişi Filistinlilere destek gösterisi yapmak amacıyla toplandı.

Polis, daha önce valilik tarafından yasaklanan Strazburg'daki gösteriye katılanları dağıtmak için müdahale etti ve 13 gösterici gözaltına aldı.

İsrail'e destek gösterilerine izin verildi

Yerel makamlar, farklı kentlerde İsrail'e destek gösterilerine izin verirken, bu hafta önce Lyon, Marsilya ve Paris'teki Filistin'e destek gösterilerini "kamu düzenini bozma riski taşıdığı" gerekçesiyle yasaklamıştı.

Ardından Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, valilere Filistin'e destek amaçlı bütün protestoları "kamu düzenini bozabilecekleri" gerekçesiyle yasaklamaları talimatında bulunmuştu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614’ü çocuk, 370’i kadın 1900 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 696 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 52 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 olmak üzere 10 gazeteci yaşamını yitirmişti.