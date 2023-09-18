Mısır'ın başkenti Kahire'den hareket eden, Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaşan Eşref Ebu Amra, pasaport işlemlerinin ardından terminalden çıkış yaptı.

Amra, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin doğusundaki Han Yunus bölgesinde, sınıra yakın Filistinlilerin gösterilerini takip ettiklerini söyledi.

İsrail askerlerinin Filistinlilere yoğun ateş açtığını, olay yerinde bulunan gazetecileri kasten hedef aldığını dile getiren Amra, "Ben de üzerinde 'Basın (Press)' yazan üniformayı giyen gazetecilerden biriydim. Belgelediğimiz ve fotoğrafladığımız, kameralardan da açıkça görülüyor. Ancak İsrail askerleri, kamerayı tuttuğum elime, doğrudan üzerime patlayıcı attı." diye konuştu.

Yaralanmasının ardından bölgedeki sağlık personeli ve gazeteci arkadaşlarıyla hastaneye gittiğini ifade eden Amra, ilk muayenede sağ elinde büyük bir yırtılma olduğunun, sinirlerde ve tendonlarda büyük hasar meydana geldiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Amra, AA'nın bu süreçte kendisiyle yakından ilgilendiğini anlatarak, "Sağ elimin bir kısmının kesilmesini önlemek için ilk andan itibaren beni Gazze Şeridi'nden çıkarmak üzere tüm çabayı gösteren Anadolu Ajansına teşekkür ederim. Tedavim burada devam edecek." ifadelerini kullandı.

Filistinli foto muhabiri Eşref Ebu Amra, daha sonra havalimanından tedavisinin devam edeceği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında Mescid-i Aksa ve Filistinli tutuklulara destek amacıyla 15 Eylül'de düzenlenen gösterilere müdahale eden İsrail askerleri, 2013'ten bu yana Anadolu Ajansı için serbest çalışan Filistinli foto muhabiri Eşref Ebu Amra'yı elinden yaralamıştı.

AA