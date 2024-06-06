Madrid

Albares, düzenlediği basın toplantısında, Güney Afrika tarafından UAD'de İsrail'a karşı açılan davaya müdahil olma kararı aldıklarını söyledi.

"Bu, bizim haftalardır düşündüğümüz, diğer ülkelerin zaten attığı, diğerlerinin de atacağını açıkladığı bir adımdı." diyen Albares, "İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonun devamı ışığında bu kararı aldık. Hedefimiz, Gazze'ye ve Orta Doğu'ya barışın geri gelmesi ve uluslararası hukuka bağlılıkla bağlantılı iki yönlüdür." dedi.

UAD'nin "Refah'a silahlı saldırıların durdurulması kararına rağmen İsrail'in hala saldırılarını sürdürdüğünü" vurgulayan Albares, İspanya'nın attığı bugünkü adımın "mahkemenin ihtiyati tedbirlerine destek vermeye yönelik olduğunun" altını çizdi.

İsrail'in soykırım yapıp yapmadığına UAD'nin karar vereceğini kaydeden İspanyol Bakan, "İspanya'nın yaptığı şey suçun kendisine hükmetmek değil, bu mahkemenin görevidir." ifadesini kullandı.

Albares, "Barışın Gazze'ye ve tüm Orta Doğu'ya ulaşması önceliktir. UAD'nin aldığı kararların uygulanması tüm taraflar için zorunludur. Biz bu davaya bunun için müdahil olma kararı aldık. Aynı zamanda uluslararası hukukun uygulanmasına yönelik verdiğimiz sözden dolayı. Bu şekilde, Birleşmiş Milletleri güçlendirmek ve sistemin en büyük kurumu olan Mahkeme'yi destekleme kararı aldık. Refah'a yönelik saldırılar hemen sona ermeli, insani yardımların girişini önlemeye yönelik engeller kaldırılmalı ve insan yaşamına ait yapıların yıkımı durdurulmalıdır. Buradan bir kez daha acil ateşkes ilan edilmesi, rehinelerin şartsız ve hemen serbest bırakılması çağrımızı yapıyorum." şeklinde konuştu.

İspanya olarak, ABD Başkanı Joe Biden'ın Mısır ve Katar ile sunduğu barış planına destek verdiklerini söyleyen Albares, "hedeflerinin sadece savaşı sonlandırmak ve İsrailliler ve Filistinlilerin barış ve güvenliği için tek garanti olarak gördükleri iki devletli çözümün uygulanması yolunda ilerlemek olduğunu" kaydetti.

Albares ayrıca Filistin devletini tanımalarının ardından, İsrail tarafından gelen saldırılar sonucunda İrlanda ve Norveçli mevkidaşlarıyla İsrail'e karşı "ortak bir tepki" vereceklerini belirterek "Bu haksız ve asılsız saldırılar azaldı ama durumu değerlendiriyoruz. Gerilimi körüklemek veya provokasyona düşmek istemiyoruz." dedi.