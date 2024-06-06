Taşkent

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Pediatrik Onkoloji Derneği, Avrupa Onkoloji Okulu ve diğer sağlık kurumlarından 300’den fazla uzmanın katıldığı Uluslararası Pediatrik Onkoloji ve Hematoloji Kongresi başladı.

Türkiye'den Erciyes Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Çocuk Kemik İliği Nakli Ünitesi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Musa Karakükcü'nün de katıldığı kongrenin açılışında, Ziroat Mirziyoyeva konuşma yaptı.

Dünyada çocukları etkileyen en kötü hastalıklardan birinin üstesinden gelmek için toplandıklarını belirten Mirziyoyeva, her çocuğun yaşama hakkına sahip olduğunu, çocukların sağlıklı olması ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için her fırsatı değerlendirmeleri gerektiğini dile getirdi.

Mirziyoyeva, "Kanser de dahil çocuklarda görülen ciddi hastalıklar söz konusu olduğunda, bir kadın ve anne olarak, içten endişelerimi ve acımı ifade etmekten kendimi alamıyorum. Bu hastalık, hiçbir sınır ya da engel tanımıyor. İnsanlık ancak birleşerek bu hastalığın üstesinden gelebilir." ifadesini kullandı.

Özbekistan’ın çocuk onkolojisine karşı sistematik bir mücadele başlatmanın öneminin farkında olduğuna işaret eden Mirziyoyeva, bundan dolayı uluslararası ortakların desteğiyle teşhis ve tedavi olanaklarının genişletildiğini, sağlık çalışanları ve uzmanların eğitildiğini, klinikler ve hastanelerin iyileştirildiğini anlattı.

Mirziyoyeva, bu hastalıkla tek başına mücadele etmenin yeterli sonuç vermeyeceğini ve bu kapsamda çağdaş ve yenilikçi tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde uluslararası toplumun desteğine ve deneyimlerine ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Bu kongrenin sadece bir etkinlik olmadığına, belki de bu hastalıkla mücadele etmek için bir eylem çağrısı olduğuna dikkati çeken Mirziyoyeva, kongrenin uluslararası deneyim ve başarıları paylaşmak ve çocuklara mutlu ve sağlıklı bir yaşam hakkı vermek için tüm bilgi ve kaynakları bir araya getirmek için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Mirziyoyeva, "Görevimiz; küresel ilişkileri güçlendirmek, tüm ileri yöntem ve teknolojilerden tam olarak yararlanmaktır. Her çocuğun sağlıklı yaşama şansına sahip olduğu bir dünya inşa edelim. Bugünkü toplantımızın kararlılığımıza, bitmeyen hayallerimize güç vermesini, işbirliğinde yeni bir aşamanın başlangıcı olmasını diliyorum." diye konuştu.