MADRİD AA- CNMC'den yapılan açıklamada, Amazon ve Apple gruplarına bağlı olan farklı şirketlere "çevrim içi pazarda rekabete ilişkin belirli kısıtlamalar uygulamak" nedeniyle toplamda 194 milyon 150 bin avro para cezası verildiği bildirildi.

İspanya Rekabet Kurulu'nun Apple'a 143 milyon 640 bin avro, Amazon'a da 50 milyon 510 bin avro ceza kestiği açıklandı.

Apple ve Amazon'un, 31 Ekim 2018'de Amazon'un Apple'ın yetkili satıcısı olma koşullarını belirleyen bir protokole imza attıkları belirtilen açıklamada, bunun İspanya'da elektronik ürünlerin internette (çevrim içi) perakende satışıyla bağlantılı rekabeti kısıtlayan bazı maddeler içerdiği kaydedildi.

Apple ile Amazon arasındaki protokolden dolayı Apple ürünlerinin perakende satışı için İspanya'daki Amazon sitesini kullanan satıcıların yüzde 90'ından fazlasının İspanya'daki çevrim içi ana pazarın dışında bırakıldığı aktarılan açıklamada, Amazon'da satma yetkisine sahip olmayan satıcıların önemli bir satış kanalını kaybettikleri bildirildi.