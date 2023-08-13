HABER: HAKAN KANBUROĞLU

İrem Derici, Murda gibi isimleri müzikseverlerle buluşturan Onur Sarı, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaktan gurur duyduğunu belirtti. 

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Ünlü isimleri mekanında ağırlayan Onur Sarı ayrıca sunduğu kaliteli hizmet ile de adından söz ettiriyor. 

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Deniz, doğa ve güneşin tadını Rai Türkbükü’de çıkaran tatilciler ayrıca eğlencenin nabzını da bu mekanda tutuyor. 

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Happy hour etkinliklerinin yanı sıra gece eğlenceleriyle de Rai Türkbükü dillere destan oldu. 

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Onur Sarı, “Turizmin göz bebeği Bodrum’da bu yıl başarılı mekan bulmak zordu. Sezonun sonlarına geliyor, hala bizlere ilgi büyük.” dedi.