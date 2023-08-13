HABER: HAKAN KANBUROĞLU

İrem Derici, Murda gibi isimleri müzikseverlerle buluşturan Onur Sarı, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaktan gurur duyduğunu belirtti.

Ünlü isimleri mekanında ağırlayan Onur Sarı ayrıca sunduğu kaliteli hizmet ile de adından söz ettiriyor.

Deniz, doğa ve güneşin tadını Rai Türkbükü’de çıkaran tatilciler ayrıca eğlencenin nabzını da bu mekanda tutuyor.

Happy hour etkinliklerinin yanı sıra gece eğlenceleriyle de Rai Türkbükü dillere destan oldu.

Onur Sarı, “Turizmin göz bebeği Bodrum’da bu yıl başarılı mekan bulmak zordu. Sezonun sonlarına geliyor, hala bizlere ilgi büyük.” dedi.