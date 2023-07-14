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Depremlerden etkilenen ilçede, İskenderun Teknik Üniversitesi yerleşkesindeki Atakaş Konteyner Kenti'nde Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında 16 metre uzunluğunda 8 metre genişliğinde portatif havuz kuruldu.

Konteyner kentte kalan çocuklar için yüzme eğitimlerinin de verildiği havuzdaki kursa katılan 160 depremzede çocuk, eğitmenler eşliğinde yaş gruplarına göre yüzme öğreniyor. Havuz, günün belli saatlerinde de yetişkin depremzedelerin kullanımına açılıyor.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, depremlerden etkilenen ilçelerinde yaraları sarmak için çalıştıklarını söyledi.

İlçede kurulan konteyner kentlerde depremzedelerin kendilerini iyi hissetmeleri, yaşadıkları acıları unutmaları için gayret gösterdiklerini aktaran Demiryürek, bu kapsamda sosyal aktivite alanları da oluşturduklarını belirtti.

Demiryürek, Atakaş Konteyner Kenti'nde kurdukları yüzme havuzunun da hem depremzede minikler hem de yetişkinler için güzel bir sosyal alan olduğunu dile getirdi.

Havuzda antrenörler eşliğinde çocuklara yüzme kursu verildiğini anlatan Demiryürek, şöyle konuştu:

"Asrın felaketinin yaralarını sarmak amacıyla sadece fiziki barınma şartlarını değil, sosyal alanları da konteyner kentlerde kurmaya özen gösterdik. Atakaş Konteyner Kenti'nde de Gençlik ve Spor Bakanlığımızın kurmuş olduğu bir portatif havuzumuz var. Konteyner kentlerde barındırdığımız, konaklattığımız tüm çocuklarımızın bu tesislerden faydalanmasını amaçlıyoruz. Yaklaşık 40 kişilik 4 grup halinde çocuklarımız burada yüzme öğrenecek. Aynı zamanda konteyner kentlerde kalan yetişkinlerimizin de günün belli saatlerinde bu havuzdan istifade etmesine imkan sağlayacağız."

Demiryürek, konteyner kent dışında ilçede farklı noktalarda üç portatif havuzun daha bulunduğunu sözlerine ekledi.

"Çocuklarımız için güzel bir aktivite oldu"

Konteyner kentte kalan çocuklardan 12 yaşındaki Muzaffer Efe, yüzme kursunda çok eğlendiğini ve güzel bir etkinlik yaptıklarını anlattı.

10 yaşındaki Efe Akkaya, havuzda hem eğlendiğini hem de yüzme öğrenmeye çalıştığını belirtti.

Depremzede Tuba Kekeç, çocuğunun konteyner kentteki yüzme kursuna katıldığını vurgulayarak, "Çocuklarımız için güzel bir aktivite oldu. Zorlu aşamada çocuklar için büyük bir motive oldu. Çok memnunum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Annelerden Fatma Dursun, gerek havuzda gerekse oyun alanlarında çocuklar için yapılan etkinliklerden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

AA