Samsun’da Albero kahve yatırımıyla isminden söz ettiren iş adamı şimdide SAMSUN da Atakum, İlk adım atan ve BAFRA'DA rezidans projelerıyle Kanada ortaklı bir uluslarası firmayla ortaklı proje yaparak inşaat sektöründe de memleketinde farkını ortaya koyarak kendine güvenle emin adımlarla ilerleyerek bir ışık yakıyor . Hatta sonraki adımlarda Samsunspor yonetımi ve siyasette olabilirlik adımlarda yeşil ışık yakıyor. Kendisine yönelttiğimiz sorular karşısında , kahve bayiliğimizi güzel hale getirdikten sonra inşaat sektöründe projelerimizin yüzde 90 oranında satışını gerçekleştirdikten sonra sıra sanırım memleketimizin gururu olan Samsunspor kulübü yönetiminde bulunmak için gönüllüyüm diyerek sonrasında ıse bi sonraki seçimde siyasette olabilmeyi aday olduğunu açıkladı! "Başarı odaklı çalışmalarım ve gayretim devam edecek"