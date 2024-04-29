Bebek Koltuğunun Önemi Nedir?

Bebek koltuğu, çocukların kaza anında araç içinde savrulmasını veya fırlamasını önler. Böylece, çocukların baş, boyun, omurga ve iç organlarına gelebilecek darbeleri azaltır. Bebek koltuğu, çocukların yaşına, boyuna ve kilosuna göre seçilmeli, en doğru şekilde bağlanmalıdır. Ayrıca, bebek koltuğu kullanmak sadece bir tercih değil, aynı zamanda bir yasal zorunluluktur. Türkiye’de, 135 santimetre ve 36 kilogramın altındaki çocukların, araçta bebek koltuğunda oturması gerekmektedir. Bu kurala uymayanlara ise para cezası uygulanmaktadır. 135 cm’den uzun çocuklar ise 150 cm’e kadar ön koltukta oturmamak şartıyla arka koltukta emniyet kemeriyle durabilir.

Bebek Oto Koltuğu Kullanmak Kaç Yaşına Kadar Zorunlu?

Çocuklarımızın hayatını tehlikeye atmadan araçla seyahat etmesi için bebek oto koltuğu kullanmak çok önemlidir. Bebek oto koltuğu, çocuğun vücut yapısına uygun olarak tasarlanmış ve emniyet kemeri ile sabitlenmiş bir koltuktur. Bu koltuk, çocuğun kafasını, boynunu, omurgasını ve organlarını korur. Ayrıca, ani fren, kaza veya çarpışma durumlarında çocuğun fırlamasını, sağa sola savrulmasını engeller.

Trafik Yönetmeliği’ne göre, boyu 135 cm’den kısa ve kilosu 36 kilogramın altında olan çocukların bebek oto koltuğu ile seyahat etmesi zorunludur. Çocuğunuzun ortalama olarak 10 yaşına kadar oto koltuk kullanması anlamına gelir. Boyu 135 cm’nin üzerinde olan çocuklar için oto koltuğu yerine çocuk oto koltuk yükselticisi de kullanılabilir. Oto koltuk yükselticisi, emniyet kemerinin kaza anında çocuğunuzun boynuna zarar vermemesini sağlar. Bebek oto koltuğu veya yükseltici kullanmayan çocuklar, trafikte büyük risk altındadır.

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Çocuk ve Bebek Koltuğu Neye Göre Alınır?

Çocuk ve bebek koltuğunu alırken çocuğunuzun yaşına, boyuna ve kilosuna uygun bir koltuk seçmeniz gerekir. Çocuk oto koltukları 4 grubu ayrılmıştır. Bu gruplar, çocuğunuzun yaşına ve gelişimine göre oluşturulmuştur.

Grup 0, yeni doğan bebekler ve 9 aylık bebekler için uygundur. Bu koltuklar, ana kucağı şeklindedir ve çocuğunuzun omurgasını destekler. Taşımak için tutamaçları vardır. Airbag’lerin patlaması riskine karşı aracın arka koltuğuna yerleştirilmelidir.

Grup 1, 9 aydan 4 yaşa kadar olan çocuklar için idealdir. Genellikle 9-18 kilogram arasındaki çocukları koruyacak şekilde üretilmiştir. Kaza anında yaşanacak darbeyi en aza indirerek çocuğunuza hiçbir zarar gelmemesini sağlar.

Grup 2, 3 ile 5 yaş arasındaki çocukların kullanımına uygundur. Genelde 15 ile 25 kilogram taşıma kapasitesine sahiptir. Çocuğunuz bu yaşlarda oto koltukta oturmakta zorlanır, sabit durmaz. Bu nedenle isofix kemerli modellere yönelmeniz gerekir. İsofix kemeri çocuğunuzun hareketini kısıtlayarak güvenle oturmasını sağlar.

Grup 3 bebek oto koltukları, 6 ile 12 yaş arasındaki çocuklar için üretilmiştir. 22 ile 36 kilogram arasında taşıma kapasitesiyle öne çıkarlar.

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Bebek Koltuğu Arabaya Nasıl Bağlanır?

Bebek koltuğu, çocuğunuzun araç içindeki güvenliğini sağlamak için oldukça önemlidir. Bebek oto koltuğu kullanmak hem yasal bir zorunluluk hem de çocuğunuzun hayatını kurtarabilecek bir önlemdir. Peki bebek koltuğu araya nasıl takılır?

İlk olarak bebek koltuğunu arabanıza bağlamadan önce, çocuğunuzun yaşına ve kilosuna uygun bir model seçtiğinizden emin olun. Ayrıca, koltuğun aracınızın marka ve modeliyle uyumlu olduğunu da kontrol edin. Bebek koltuğunun kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve kurulum talimatlarını takip edin.

Bebek koltuğunu aracınızın arka koltuğuna yerleştirin. Bebekler için koltuğu arka yüzü öne gelecek şekilde, çocuklar içinse yüzü öne gelecek şekilde konumlandırın. Koltuğunuz isofix veya diğer özel bağlantılarla donatılmışsa, bunları kullanarak koltuğu aracınıza sabitleyin. Koltuğunuz bu bağlantılara sahip değilse, emniyet kemeri ile koltuğu aracınıza bağlayın. Kemerleri sıkıca çekin ve kilitleyin.

Bebek koltuğunun sıkıca sabitlendiğinden ve sallanmadığından emin olun. Koltuğun sağlam şekilde oturması, çocuğunuzun güvenliği için çok önemlidir. Son olarak, çocuğunuzu koltuğa yerleştirin, kemerleri sıkıca bağlayın. Çocuğunuzun koltukta rahat olduğundan emin olun.

Bebek koltuğu kurulumu, çocuğunuzun güvenliği için hayati önem taşır. Bu adımları dikkatlice takip ederek, çocuğunuzun seyahatlerini güvenli ve konforlu hale getirebilirsiniz.

Bebek Koltuğu Kullanmamanın Cezası Ne Kadar? (2024)

Bebek oto koltuğu, çocukların araç içinde güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlayan bir güvenlik ekipmanıdır. Bebek oto koltuğu, ISOFIX adı verilen bir sistemle aracın koltuğuna sabitlenir ve çocuğun kemer takmasına gerek kalmaz. Bebek oto koltuğu kullanmak hem çocukların hem de ebeveynlerin hayatını kurtarabilir.

Türkiye'de bebek oto koltuğu kullanmak, yasal bir zorunluluktur. 150 santimetreden kısa ve 36 kilogramdan hafif olan her çocuk, bebek oto koltuğunda seyahat etmelidir. Aksi takdirde hem çocuğun hem de araç sürücüsünün can güvenliği tehlikeye girer. Bebek oto koltuğu bulundurmayan veya çocuğunu bebek oto koltuğunda taşımayan araç sürücüleri, 2024 yılında 382 TL para cezasına çarptırılır. Bu ceza, 1 ay içinde ödenirse 286,50 TL'ye indirilir. Bu nedenle bebek oto koltuğu, hem yasal hem de ahlaki bir sorumluluktur.

Bebek Koltuğunun Avantajları Nelerdir?

Bebek koltuğu, araç içerisinde seyahat eden bebeğin veya çocuğun güvenliğini sağlamak için tasarlanmıştır. Bebek koltuğunun birçok avantajı bulunur. Avantajlardan bazıları şunlardır;

• Bebek koltuğu, olası bir kaza anında çocuğun araç içinde fırlamasını ya da savrulmasını önler. Çocuğun baş, boyun, omurga ve iç organlarına gelebilecek zararları azaltır.

• Bebek koltuğu, çocuğun araç içinde rahat ve konforlu bir şekilde oturmasını sağlar. Çocuk, koltuğun destekli yapısı sayesinde uyuyabilir, oyun oynayabilir veya etrafı izleyebilir. Hem çocuğun hem de sürücünün stresini azaltır.

• Bebek koltuğu, çocuğun araç içinde emniyet kemeri takmasına gerek kalmadan güvende olmasını sağlar. Emniyet kemerleri, yetişkinler için tasarlanmıştır ve çocukların vücut yapısına uygun değildir. Emniyet kemerinin yanlış takılması veya gevşek olması, çocuğun kaza anında sıkışmasına veya yaralanmasına neden olabilir. Bebek koltuğu, çocuğun vücudunu tam olarak sarar.

Kiralık Araçlarda Bebek Koltuğu Olur Mu?

Kiralık araçlarda bebek koltuğu olup olmadığı, araç kiralama firmasına göre değişiklik gösterebilir. Bazı firmalar, bebek koltuğu talep eden müşterilerine ek ücret karşılığında bebek koltuğu sağlayabilir. Bazı firmalar ise, bebek koltuğu hizmeti vermemektedir. Bu durumda, müşteriler kendi bebek koltuklarını getirmek zorundadır.

Kiralık araçlarda bebek koltuğu kullanmak, yasal bir zorunluluk olduğu kadar, aynı zamanda bir güvenlik önlemidir. Bebek koltuğu, çocukların araç içindeki olası kazalara karşı korunmasını sağlar. Bebek koltuğu kullanmayan araç sürücüleri, hem trafik kurallarını ihlal etmiş olur, hem de çocuklarının hayatını riske atar.