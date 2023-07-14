Van

Cana yakınlıkları, ipeksi tüyleri ve farklı göz renkleriyle kentin önemli değerleri arasında bulunan Van kedileri, YYÜ yerleşkesindeki Kedi Villası'nda koruma altında tutuluyor.

Buradaki özel odalarda özenle bakımları yapılan, yıllardır yürütülen çalışmalarla saf ırk sayıları yükseltilen kediler, bu yılın ilk doğum döneminde 100 yavru doğurdu.

Testleri ve aşıları yapılan, kimlikleri çıkarılan yavru kedilerden göz renkleri farklı olanlar damızlık için, göz renkleri aynı olanlar da belirli bir ücret karşılığında sahiplendirilmek üzere ayrıldı.

Merkezde yıl boyunca 3 dönem doğum gerçekleşiyor"

Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, bu yılın ilk doğum döneminin tamamlandığını ve 2 dönem daha doğumların gerçekleşeceğini söyledi.

Şu ana kadar 100 yavru kedinin doğduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi yıl boyunca 3 dönem doğum yaptıran bir merkez. Birinci doğum dönemindeki yavrular 3 aylık oldu. Yavruların testleri yapılıyor. Bu testlerden sonra damızlığa ayrılacaklar ve satışa çıkarılacaklar ayrılıyor. Bu süreç yıl boyunca devam edecek. Her yıl bir önceki yılı geçme gibi bir hedefimiz mevcut. Geçen yıl 150 yavru merkezimizde dünyaya geldi, bu yıl bu sayının üstüne çıkmayı hedefliyoruz.

Yavruların aşılanmadan önce insanlarla temasına izin verilmediğini ifade eden Kaya, "Yavrunun annesinden ayrılması 2,5 aylıkken gerçekleşir. Anneden bağımsızlaşan yavru önce kum eğitimi alıyor, katı gıdaya geçiyor ve sonrasında toplu yaşama alıştırmaya başlıyoruz. Ziyaretçiler kedilerle temas ediyor fakat bunun belirli şartları var. Hayvanların vahşileşmesini önlemek açısından tedbirler alıyoruz. İlk aşılamalar 3 aylık olduktan sonra yapılıyor, daha öncesinde yavrunun bir insanla temas etmesi annenin yavruyu reddetmesine neden olabileceği için buna izin vermiyoruz." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Suat Barçak, Van kedilerinin diğer kedilere göre farklı olduğunu belirterek, "Kedi Villası'na geldik. Göz renkleri çok dikkat çekici. Yavruları çok tatlı. Herkesin görmesini tavsiye ederiz." dedi.

AA