Haber: Damla Oya Erman

Gürcistan'ın Gwinnett İlçesi Polis Departmanı'na göre, bu çağrı sonucu bulunan olay, bir dini grubun üyeleri tarafından öldürülen ve şiddet görmüş bir Güney Koreli kadının trajik hikayesiydi.

Olayın kurbanı, 20'li veya 30'larının başlarındaki bir kadındı ve vücut ağırlığı yaklaşık 70 pound olarak tespit edildi. Kadının cansız bedeni, bir aracın bagajında bulunmuştu. Bu olay, Duluth'ün popüler bir Güney Koreli hamamı olan Jeju Sauna'nın dışındaki bir otoparkta meydana geldi.

Gwinnett İlçesi Polis Departmanı, kurbanın ölümüne, ciddi bir şekilde yetersiz beslenmenin katkıda bulunmuş olabileceğini belirtiyor. Ancak ölümün tam nedeni hala polis tarafından araştırılmaktadır.

Polis, kadının haftalar boyunca şiddet ve kötü beslenmeye maruz kaldığına inanıyor. Ayrıca, dedektifler, kadının bu yılın yaz aylarında Güney Kore'den Amerika Birleşik Devletleri'ne, bir dini örgüte katılmak amacıyla taşındığını iddia ediyorlar.

Olayın vahameti 12 Eylül 2023 tarihinde ortaya çıktı. Şüphelilerden biri olan 26 yaşındaki Eric Hyun, aracını bir otoparkta park etti ve bir aile üyesi tarafından alındıktan sonra araçta bulunan kadını göstermek için ailesine yardım etmelerini istedi. Aile üyesi kadının cesedini bagajda bulduğunda hemen 911'i aradı.

Olayın ardından yetkililer, kadının cesedinin bulunduğuna inanılan bir eve baskın düzenledi. Polis, "İsa'nın Askerleri" olarak adlandırılan dini grubun, kurbanı dövdüğünü ve onu ölümüne kadar eve kapattığını belirtiyor, ancak kadının ölüm tarihini açıklamadılar.

Şüpheliler arasında 26 yaşındaki Gawom Lee, 26 yaşındaki Joonho Lee, 25 yaşındaki Hyunji Lee ve 22 yaşındaki Juoonhyum Lee de bulunuyor. Gözaltına alınan kişilerden biri 15 yaşında bir gençtir ve suçları yetişkin olarak kabul edilmiştir.

Tüm şüpheliler, cinayet suçlamaları, hürriyeti kısıtlama, delilleri gizleme ve başkasının ölümünü gizleme suçlarıyla karşı karşıya. Ancak bu olayla ilgili şüphelilerin avukatları hakkında henüz bilgi bulunmuyor.

Olayın şok edici doğası ve Güney Koreli kurbanın kimliği nedeniyle, yetkililer kurbanın ailesine ölümünü bildirmeyi bekledikleri için kurbanın adını açıklamadılar.