Haber: Damla Oya Erman

Ev yönetimi kampanyasının liderlerinden biri olan Gandhi, tüm hayatını Hindistan ve dünya genelinde kendi pasif direniş anlayışını yaymak için çalıştı. 1920 yılına gelindiğinde, Satyagraha (veya "gerçeğe ısrar") kavramı, Gandhi'yi milyonlarca takipçisi için son derece etkili bir figür haline getirmişti. İngiliz hükümeti tarafından 1922-24 yıllarında hapsedilen Gandhi, 1920'lerin bir döneminde siyasi faaliyetten çekildi, ancak 1930'da yeni bir sivil itaatsizlik kampanyasıyla geri döndü. Bu, Gandhi'yi tekrar hapse atsa da, İngilizler taleplerini kabul etti ve onu Londra'daki bir yuvarlak masa konferansında Hindistan Ulusal Kongre Partisi'ni temsil etmesi için davet etti.

Ocak 1932'de Hindistan'a döndükten sonra Gandhi, hemen başka bir sivil itaatsizlik kampanyasına başlamış ve yine hapse atılmıştır. Sekiz ay sonra Gandhi, Hindistan'ın en alt sınıflarına, yani "dokunulmazlar" olarak bilinen sınıflarına 70 yıllık ayrı siyasi temsil veren yeni bir Hint anayasasını destekleyen İngilizlere karşı protesto amacıyla "ölüm orucuna" başladığını açıkladı. Gandhi, bu durumun Hindistan'ın sosyal sınıflarını kalıcı ve adil olmayacak şekilde böleceğine inanıyordu. Daha güçlü Vaisya veya tüccar kastının bir üyesi olan Gandhi, yine de onları Harijanlar veya "Tanrı'nın Çocukları" olarak adlandırdığı dokunulmazların özgürleştirilmesini savundu.

Gandhi, Yerovda hapishanesindeki hücresinden şunları söyledi: "Bu, bana gelen Tanrı tarafından verilmiş bir fırsattır, ezilenlere son fedakarlık olarak hayatımı sunmak." Hindistan'da diğer kamu figürleri, dokunulmazların resmi siyasi temsilcisi olan Dr. Bhimrao Ramji Ambdekar da dahil olmak üzere, Gandhi'nin alt sınıflara gerçekten bağlılığını sorgulamışlardı, ancak altı günlük açlık grevi, İngiliz hükümetinin ayrılma kararını tersine çeviren daha yüksek kasta sahip Hintliler ve dokunulmazlar arasındaki bir anlaşmanın temel koşullarını kabul ettiğinde sona erdi.

Hindistan bağımsızlığa doğru yavaşça ilerlerken, Gandhi'nin etkisi sadece büyüdü. İngiliz hükümetinin Mahatma olarak adlandırdığı adam için halkın endişesinin baskısını dayanamayacağını bildiği için açlık grevine direniş yöntemi olarak devam etti. 12 Ocak 1948'de Gandhi, Yeni Delhi'de Hindu ve Müslümanları barışa çalışmaya ikna etmek için son başarılı açlık grevini başlattı. Bu açlık grevinin sadece iki hafta sonra, akşam dua toplantısına giderken bir Hindu aşırıcısı tarafından suikaste uğramasıyla son buldu.