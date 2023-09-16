Haber: Bahar BÜKE

BALIKESİR- T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projeleri kapsamında 2023 yılı içerisinde Şehit Öğretmen Mustafa Boz İlkokulunun hazırlamış olduğu iki aşamalı proje teklifi 25.209.00 euro hibe ile kabul edildi.

2023 yılı içerisinde gerçekleşecek Bandırma’da tek, Balıkesir il geneli içerisinde 2 Erasmus+ projesinden biri olan bu akış, içeriğinde iki ayrı proje barındırması açısından da ayrı bir önem taşımaktadır.

Yolculuk Bandırma'dan Almanya Dosseldorf'a

Birinci proje “Flipped Classroom Model Design with Web 2.0 Tools” adı ile gerçekleşecek. Bu kapsamda Şehit Öğretmen Mustafa Boz İlkokulunun 6 öğretmeni Almanya’nın Düsseldorf şehrinde Web 2.0 araçlarıyla çevrilmiş sınıf modeli tasarımı alanında 5 gün süreyle eğitim alacaklar. Bu eğitimin ardından Almanya’nın Gladbeck kentinde “German Experience in Sustainable Water Resources Utilisation Awareness” adı ile sürdürülebilir su kaynakları kullanımı farkındalığı konusunda Alman deneyimine dair 5 iş günü boyunca Erich-Fried-Schule okulunda etkinlikler gerçekleştirecekler. Avrupa çevre eğitimi deneyimi kazanacak ve motivasyon odaklı Almanya’daki iyi çevre eğitimi uygulamalarını paylaşacaklar. Çevre odaklı STEAM 4Ceğitim uygulamaları ile harmanlanmış interaktif etkinlikleri izleme fırsatı bulacaklar.

Bu sayede geleceğin eğitim sisteminin temeli atılmış olacak, yüz yüze ve uzaktan eğitim uygulamaları, ülkemizde henüz çok yeni olan Flipped Classroom modelinin entegrasyonu sağlanarak birbirini tamamlayacak şekilde bir arada yürütülecek.



Çevrimiçi eğitimin hayati önem kazandığı bu süreçte dijital eğitim ile ilgili donanımlarını Avrupa’daki meslektaşları ile karşılaştırma imkanı bulacak şehrimizin kıymetli öğretmenleri, Bandırmalı öğrencilere farklı bir vizyon kazandırma imkanı elde edecekler.