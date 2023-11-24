Haber: Mert Osman Erman

Milad Zohrevand, 21 yaşında, iddia edildiğine göre Perşembe sabahı batı şehri Hamadan'daki bir hapishanede idam edildi.

İnsan hakları grubu Hengaw da infaz haberlerini aldığını söyledi.

İran'ın yargısından henüz bir onay gelmedi, Zohrevand'ı İslam Devrim Muhafızları üyesini öldürmekle suçlu bulmuş ve bu olay sırasında bir gösteri sırasında cinayet işlediği gerekçesiyle mahkum etmişti.

Kaynaklar, Zohrevand'ın gözaltı ve yargılama sürecinde avukat hakkından mahrum bırakıldığını söyledi.

Doğrulansa, Zohrevand, geçen yılki gösterilerin ardından idam edilen sekizinci protestocu olurdu.

BM Genel Sekreteri António Guterres'in son raporunda, önceki yedi vakada bilgilerin "yargı süreçlerinin hakkaniyet ve adil bir yargı için gerekli şartları yerine getirmediğini" belirttiği uyarısında bulunmuştu.

Rapor, "Yeterli ve zamanında hukuki temsilin sağlanması genellikle reddedildi, işkence sonucu elde edilmiş olabilecek zorlanmış itirafların raporları vardı" dedi.

İran'ın klerikal düzenine karşı çıkan protestolar, 2022 Eylül'ünde, ahlak polisi tarafından "hijabını yanlış giydiği" iddiasıyla gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltında ölümünün ardından patlak verdi.

Güvenlik güçlerinin şiddetli müdahalesinde yüzlerce kişi öldü, binlerce kişi tutuklandı ve protestolar "ayaklanmalar" olarak nitelendirildi.

BBC Persian'a konuşan iki bilgi sahibi, Milad Zohrevand'ın Perşembe günü sabah saatlerinde Hamadan Merkezi Hapishanesi'nde idam edildiğini söyledi. Ancak öğleden sonra hapishane yetkilileri, cenazesini ailesine teslim etmemişti, dediler.

İran'ın Kürt etnik azınlığına odaklanan Hengaw, Zohrevand'ın idamının yaklaştığına dair bir bildirim almadığını veya ailesiyle son bir buluşma hakkı verilmediğini söyledi.

Kuruluş, idamı şiddetle kınayarak, "sadece yaşama hakkını ihlal etmekle kalmayıp aynı zamanda tutuklunun ve ailesinin insan haklarına büyük ölçüde tecavüz etmektedir" dedi.

Hengaw, ayrıca İslam Devrim Muhafızları'nın - İran'da önemli bir askeri, politik ve ekonomik güç - idamı gerçekleştirmesi için yetkililere baskı yaptığını iddia etti.

Buna göre, bu, Zohrevand'ın iddia edilen olarak öldürdüğü subayın ailesinin açık rızası olmadan gerçekleşti.

Geçen hafta, Hamadan savcısı, Ali Nazari adlı bir İslam Devrim Muhafızları istihbarat servisi üyesinin cinayetinden mahkum edilen bir sanığın ölüm cezasını onayladığını söyledi.

Sanığı kimliğini açıklamadılar, ancak hukuki kolektif Dadban, ailenin durumunu halka duyurmamaları için Zohrevand'a baskı yapıldığını bildirdi.

Zohrevand'a göre savcı, İslam Devrim Muhafızları'nın bir üyesi olan Ali Nazari'nin cinayetinden mahkum edilen bir sanığın ölüm cezasını onayladığını söyledi.

Sanığın kimliğini belirtmediler, ancak hukuki kolektif Dadban, ailenin durumu halka duyurmamaları için Zohrevand'a baskı yapıldığını bildirdi.

Zohrevand'a göre savcı, İslam Devrim Muhafızları'nın bir üyesi olan Ali Nazari'nin cinayetinden mahkum edilen bir sanığın ölüm cezasını onayladığını söyledi.

Sanığı kimliğini belirtmediler, ancak hukuki kolektif Dadban, ailenin durumu halka duyurmamaları için Zohrevand'a baskı yapıldığını bildirdi.

Zohrevand'a göre savcı, İslam Devrim Muhafızları'nın bir üyesi olan Ali Nazari'nin cinayetinden mahkum edilen bir sanığın ölüm cezasını onayladığını söyledi.

Sanığı kimliğini belirtmediler, ancak hukuki kolektif Dadban, ailenin durumu halka duyurmamaları için Zohrevand'a baskı yapıldığını bildirdi.

Zohrevand'a göre savcı, İslam Devrim Muhafızları'nın bir üyesi olan Ali Nazari'nin cinayetinden mahkum edilen bir sanığın ölüm cezasını onayladığını söyledi.

Sanığı kimliğini belirtmediler, ancak hukuki kolektif Dadban, ailenin durumu halka duyurmamaları için Zohrevand'a baskı yapıldığını bildirdi.

Zohrevand'a göre savcı, İslam Devrim Muhafızları'nın bir üyesi olan Ali Nazari'nin cinayetinden mahkum edilen bir sanığın ölüm cezasını onayladığını söyledi.

Sanığı kimliğini belirtmediler, ancak hukuki kolektif Dadban, ailenin durumu halka duyurmamaları için Zohrevand'a baskı yapıldığını bildirdi.

Zohrevand'a göre savcı, İslam Devrim Muhafızları'nın bir üyesi olan Ali Nazari'nin cinayetinden mahkum edilen bir sanığın ölüm cezasını onayladığını söyledi.

Sanığı kimliğini belirtmediler, ancak hukuki kolektif Dadban, ailenin durumu halka duyurmamaları için Zohrevand'a baskı yapıldığını bildirdi.

Zohrevand'a göre savcı, İslam Devrim Muhafızları'nın bir üyesi olan Ali Nazari'nin cinayetinden mahkum edilen bir sanığın ölüm cezasını onayladığını söyledi.

Sanığı kimliğini belirtmediler, ancak hukuki kolektif Dadban, ailenin durumu halka duyurmamaları için Zohrevand'a baskı yapıldığını bildirdi.

Zohrevand'a göre savcı, İslam Devrim Muhafızları'nın bir üyesi olan Ali Nazari'nin cinayetinden mahkum edilen bir sanığın ölüm cezasını onayladığını söyledi.

Sanığı kimliğini belirtmediler, ancak hukuki kolektif Dadban, ailenin durumu halka duyurmamaları için Zohrevand'a baskı yapıldığını bildirdi.

Zohrevand'a göre savcı, İslam Devrim Muhafızları'nın bir üyesi olan Ali Nazari'nin cinayetinden mahkum edilen bir sanığın ölüm cezasını onayladığını söyledi.

Sanığı kimliğini belirtmediler, ancak hukuki kolektif Dadban, ailenin durumu halka duyurmamaları için Zohrevand'a baskı yapıldığını bildirdi.

Zohrevand'a göre savcı, İslam Devrim Muhafızları'nın bir üyesi olan Ali Nazari'nin cinayetinden mahkum edilen bir sanığın ölüm cezasını onayladığını söyledi.

Sanığı kimliğini belirtmediler, ancak hukuki kolektif Dadban, ailenin durumu halka duyurmamaları için Zohrevand'a baskı yapıldığını bildirdi.