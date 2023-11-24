Haber: Damla Oya Erman

İlk başta 1 Kasım'da İstanbul'dan hareket etmesi planlanan gemi, iptaller ve yer değiştirme girişimleri de dahil olmak üzere bir dizi sorunla karşılaştıktan sonra 17 Kasım'da nihayet iptal edildi.

AIDAaura gemisini satın almayı planlayan şirket, iptal kararını mali zorluklar ve yatırımcı çekilmesi olarak açıkladı.

Yolculara geri ödeme yapma sözü verilmesine rağmen, birçoğu seyahatleri için evlerini ve eşyalarını satan bu ani olay yüzünden mahsur kalmış, hayal kırıklığına uğramış ve gelecek planları konusunda belirsizlik içinde.

Şirket, yatırımlarını geri almak için mücadele eden yolculara Aralık ayının ortalarından başlayarak aylık taksitler halinde geri ödeme yapma taahhüdünde bulunsa da, bu ani gelişmeler, bu benzersiz maceraya çıkanların hayallerini sarsmanın ötesinde, Life at Sea Cruises'ın sürdürülebilirliği ve şeffaflığı hakkında soru işaretleri doğurdu.

Bir zamanlar dinlenme ve keşfin bir simgesi olan kruvaziyer endüstrisi, şimdi kırık vaatlerin ve hayal kırıklığının gölgesi altında.