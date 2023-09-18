Haber: Damla Oya Erman

Cuma günü iPhone 15 için ön siparişi açtıktan sonra, iOS 17, "Wonderlust" etkinliğinin ardından gelen güncellemelerin en sonuncusu. Yeni işletim sistemi, video sunumunda bahsedilmedi, ancak aynı gün detaylar açıklandı.

İşletim sistemi güncellemesi, Apple'ın öncü ürünü ile birlikte AirPod dahil bir dizi eklemeyi ve iyileştirmeyi içerecek.

İşte iOS 17 hakkında bilmeniz gerekenler.

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iOS 17 ile neler yenilik getiriyor?

Canlı sesli mesaj görüntüleme: Yeni işletim sistemi, kullanıcılara bir sesli mesajın metnini anlık olarak okuma ve aramayı cevaplamaya karar verme olanağı sunacak.

Bekleme modu: iPhone kullanıcıları, telefonlarını yan yatırırken şarj olduğu sırada telefonlarını bekleme moduna alabilecekler. Bu modda telefon, saat gibi işlev görebilir, fotoğraflar arasında gezinebilir veya widget'ları kullanabilir.

FaceTime güncellemesi: Kullanıcılar, görüşmeleri bir AppleTV cihazına yansıtabilecekler. iPhone veya iPad çıkış kamerası olarak hizmet edecek, ancak gelen video daha büyük ekranda görünecek.

NameDrop: Bu yeni özellik, AirDrop özelliğinin bir sonucu olarak, iPhone kullanıcılarına telefonlarını birbirlerine yaklaştırarak iletişim bilgilerini değiştirme olanağı sağlayacak.

Adaptive audio: AirPod Pro'ya eklenen bu mod, medya sesini ve gürültüyü kullanıcının çevresine uyacak şekilde modüle edecektir.

Konuşma farkındalığı: iOS 17 ayrıca Konuşma Farkındalığı modunu içerecek ve oynatılan şeyin ses seviyesini özelleştirecek ve önünüzdeki insanların seslerini yükseltecektir.

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iOS 17 ile neler iyileştirilmiş?

FaceTime kullanıcıları artık aradıkları kişi cevaplamazsa video mesaj bırakabilecekler. Mesajlar, bir sesli mesaj gibi çalışacak ve arayanlar tamamlanmış bir FaceTime aramasında bulunan tüm çeşitli video efektlerine sahip olacaklar.

Kullanıcılar ayrıca iOS 17'yi kişilerden gelen FaceTime aramalarını otomatik olarak sessize alma seçenekleri eklemek için programlayabilecekler.

İşletim sistemi, "Check-In" özelliği için yeni seçenekler ekleyecek.

İPhone'ları telefon olarak kullananlar için telefon uygulaması, kişiden bir arama için bir kişiyi uyarmak için yeni görseller oluşturmak için yetenekler eklemiştir.

Otomatik düzeltme ve tahminli metin özellikleri de güncellemede iyileştirilmiştir.

Kullanıcılar artık AirPods'tan doğrudan bir mikrofonu susturabilir, medyayı veya bir çağrıyı sona erdirebilirler.