Haber: Damla Oya Erman

Büyük bir Avrupa teknoloji düzenleyicisi, uygulamanın çocukları yeterince korumadığına karar vererek TikTok'a 345 milyon avro (368 milyon dolar) ceza ödemesini emretti.

Avrupa Birliği'nde TikTok'un faaliyetlerini denetleyen İrlanda Veri Koruma Komitesi, şirketin bloğunun imza mahremiyet yasasını ihlal ettiğini belirterek Cuma günü açıklama yaptı.

DPC'nin yürüttüğü bir soruşturma, TikTok'un 2020'nin ikinci yarısında varsayılan ayarlarının çocuk hesaplarını yeterince korumadığını buldu. Örneğin, yeni oluşturulan çocuk profillerinin varsayılan olarak herhangi bir internet kullanıcısının görebileceği şekilde kamuya açık olduğunu belirtti.

TikTok, bu gizlilik risklerini çocuklara yeterince açıklamadı ve kullanıcıları daha fazla kişisel bilgi verme konusunda yönlendirmek için sözde "karanlık desenler" kullandı, düzenleyici not etti.

Başka bir AB gizlilik yasasının ihlali olarak, bir çocuğun hesabını denetlemek amacıyla tasarlanmış olan ve Aile Eşleştirme olarak bilinen bir TikTok özelliğinin, bir çocuğun hesabını denetleyen bir yetişkinin gerçek ebeveyn veya vasili olup olmadığını doğrulamayı gerektirmediğini söyledi DPC. Bu ihmal, teorik olarak herhangi bir yetişkinin bir çocuğun gizlilik önlemlerini zayıflatabileceği anlamına geliyordu, düzenleyici dedi.

TikTok, Nisan 2020'de Aile Eşleştirme olarak bilinen bir özelliği tanıttı ve yetişkinlerin hesaplarını çocuk hesaplarıyla bağlayarak ekran süresini yönetmelerine, istenmeyen içeriği sınırlamalarına ve çocuklara doğrudan mesajlaşmayı sınırlamalarına olanak tanıdı.

DPC'nin kararı şirkete ihlallerini düzeltmek için üç ay süre tanıyor ve resmi bir azar içeriyor.

'Artık geçerli değil'

Ancak şirket, Cuma günü yayınladığı bir blog yazısında kararın birkaç yönüne "saygılı" bir şekilde katılmadığını söyledi.

"Kararın çoğu eleştirisi, 2021'in başında başlattığımız önlemler sonucunda artık geçerli değil," dedi TikTok'un Avrupa mahremiyet başkanı Elaine Fox.

Fox, TikTok'un 2021'in başlarında, 13 ila 15 yaşındaki kullanıcılar için mevcut ve yeni hesapları varsayılan olarak gizli hale getirdiğini söyledi. Ayrıca bu ayın ilerleyen günlerinde, "16 ve 17 yaşındaki yeni kullanıcılar için varsayılan olarak gizli ayarlara sahip olacak bir yeniden hesap kaydı akışını başlatacağımızı" ekledi.

TikTok, Aile Eşleştirme'nin artık bir yetişkinin çocukla olan ilişkisini doğrulayacağını söylemedi. Ancak şirket, özelliğin zaman içinde yeni seçenekler ve araçlarla güçlendirildiğini belirtti. TikTok'un yaş doğrulama önlemlerini ihlal etmediğini düzenleyicinin hiçbir bulgusunun sonuçlanmadığını ekledi.

Nisan ayında TikTok, İngiltere'de çocukların kişisel verilerini yanlış kullanma da dahil olmak üzere veri koruma yasasının çiğnenmesi nedeniyle cezalandırıldı.