Haber: Mert Osman Erman

Polis, Perry Lisesi'nde araştırmacılar tarafından "oldukça basit" bir şekilde yapılmış bir el yapımı patlayıcı cihaz bulunduğunu ve etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Vurulan beş kişi öğrenci ve biri okul yöneticisi.

Hayatını kaybeden öğrenci altıncı sınıfta, yani 11 veya 12 yaşındaydı.

Aktif bir silahlı saldırganın haberleri yerel saatle 07:37'de (GMT 13:37) geldi ve ilk polis memuru dakikalar içinde olay yerine ulaştı, dedi polis.

Silahlı çocuğun adı daha sonra 17 yaşındaki bir öğrenci olan Dylan Butler olarak belirlendi. Polise göre, bir pompalı tüfek ve küçük kalibreli bir tabanca ile donatılmıştı.

Bay Mortvedt ayrıca, şüphelinin "vurulma zamanına yakın bir zamanda bir dizi sosyal medya gönderisi yaptığını" söyledi.

Yaralılardan biri kritik durumdaydı ve dördü stabil durumdaydı. Mortvedt, "İnsanlar ve öğrencilerin binada çok az olduğu, bu da benim için iyi bir sonuca katkıda bulunan bir durumdu" dedi.

Perry Lisesi öğretmenlerinden biri olan Lori Meinecke, o saatlerde yaklaşık altı ila yedi silah sesi duyduğunu bir yerel radyo istasyonuna söyledi.

Ortaokul yerel saatle 08:25 civarında temizlendi ve lise yerel saatle 08:27 civarında temizlendi. İki okul aynı kampüsteydi.

Kevin Shelley adlı bir öğrencinin babası olan bir yerel TV istasyonuna konuştu, oğlunun koridorda vurulduğunu, ancak hayatta kalacağını söyledi.

Shelley'nin oğlu, sırtından vurulduğunu ve koşarak bir sınıfa sığınmak için diğer öğrencilerle birlikte sığınağa sığdığını söyledi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) ajanları yanıt verdi. Iowa Soruşturma Departmanı soruşturmayı yönetiyordu.

NBC'nin bildirdiğine göre, Perry Topluluk Okul Bölgesi için kurul başkanı Linda Andorf, "Bu sadece iğrenç. Bu korkunç." dedi. "Bu tür şeylerin neden olduğunu anlamak imkansız."

Iowa Valisi Kim Reynolds bir basın toplantısında, "Her Iowa'lı, kurbanlar ve aileleriyle birlikte duruyor." dedi ve "Bu korkunç derecede korkunç" olduğunu ekledi.

ABD Başkanı Joe Biden, olayla ilgili bilgilendirildi ve Beyaz Saray'a göre Vali Reynolds'un ofisi ile iletişimdeydi.

Perry kasabasının nüfusu 10.000'den azdır ve Iowa'nın başkenti Des Moines'in 40 mil (64 km) kuzeybatısında bulunmaktadır.

Olay, 15 Ocak'ta başlayacak olan Iowa öncülüklerinin öncesine denk gelmektedir ve 2024 Cumhuriyetçi ön seçim sürecini başlatmaktadır.

Olay, adaylardan biri olan Cumhuriyetçi Vivek Ramaswamy'nin Perry'de kampanya yapması planlanırken geldi. Etkinlik iptal edildi ve onun yerine Ramaswamy ve yerel halk arasında dua ve tartışma yapıldı.