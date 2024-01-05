Haber: Mert Osman Erman



Bir açıklamaya göre, komandolar gemiyi taramaktadır ve korsanları ayrılmaları konusunda uyardı.

Gemide bulunan 15 Hint mürettebatın sağ salim olduğu belirtiliyor.

Perşembe akşamı Eyl kentinden doğuda kaçırılan gemiye "beş ila altı yetkisiz silahlı kişinin" bindiğini bildiren Hint mürettebat, bir İngiliz deniz ajansına bir yardım çağrısı yaptı.

Bir devriye uçağı ardından güdümlü füze destroyer INS Chennai ile iletişim kurmak üzere gönderildi.

MV Lila Norfolk adındaki gemi, kaçırılmadan önce Bahreyn'e gitmek üzereydi ve üzerinde Liberya bayrağı taşıyor.

Mürettebat daha önce, acil durumlarda veya korsan saldırıları gibi potansiyel tehditler sırasında koruma amacıyla gemi içinde kullanılan güvenli bir bölge olan geminin kale içinde saklandıklarını Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) ajansına bildirmişti.

Son zamanlarda Somalı kıyılarındaki gemilere yönelik düzensiz saldırılar, bölgede korsanlığın yeniden ortaya çıkabileceği endişelerine neden olmuştur.

Eyl'den sıklıkla başlatılan korsan saldırıları, 2008-2011 yıllarında uluslararası nakliyat için büyük bir sorun teşkil etmiş ve dünya genelinden ülkeleri bölgeyi devriye gezmek üzere savaş gemileri göndermeye zorlamıştır.