Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Uluslararası Çatışmalarda Cinsel Şiddetle Mücadele Günü"nde, çatışma bölgelerindeki cinsel şiddetin faillerinden hesap sorulmasını öngören yeni yaptırım kararının alındığı belirtildi.

Açıklamada, yaptırımların gruplara cinsel şiddet eylemleri gerçekleştirme emri vererek uluslararası insan hakları hukukunu ihlal eden KDC'deki iki milis lider Desire Londroma Ndjukpa ve William Yakutumba'yı hedef aldığı kaydedildi.

Ayrıca, açıklamada yaptırımların, sivillere sistematik tecavüz dahil cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete izin veren Suriye Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Abdülkerim Mahmud İbrahim ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas'ı da kapsadığı bildirildi.

"Yaptırımlar, faillerin yasa dışı eylemlerinin kınandığına dair net mesaj"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere'nin Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Tarık Ahmed, yaptırım uygulananların mal varlıklarının dondurulacağını ve İngiltere'ye seyahat etmelerinin yasaklanacağını belirtti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın "Çatışmalarda Cinsel Şiddeti Önleme Özel Temsilcisi" olarak da görev yapan Ahmed, bu yeni yaptırımların, hayatta kalanlarla dayanışma içinde olunduğuna ve bu yasa dışı eylemlerin kınandığına dair net mesaj verdiğini kaydetti.

İngiltere, geçen yıl kadınlara ve kız çocuklarına karşı insan hakları ihlallerinde bulunan 15 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulamış, bunlardan 13'ünün çatışmalarda cinsel şiddet suçlarına karıştıkları bildirilmişti.

AA