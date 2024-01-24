Haber: Damla Oya Erman

The Observer'ın haberine göre, oyun endüstrisindeki kitlesel işten çıkarmalara karşı bir tepki olarak birçok kişi sendikaya üye olmaya başladı.



IWGB Game Workers şubesinin başkanı Austin Kelmore, "Bu dalgayla birlikte insanların 'sendikalara katılmalıyız' dediğini gördüm. Üyeliğimiz tavan yaptı. Geçen yılın sonunda beş yıllık tarihindeki herhangi bir ayda en büyük yeni üye artışını yaşadık" açıklamasında bulundu.

Rapor, ticaret birliği Ukie'nin, tahmini 11,100 oyun endüstrisi işten çıkarmasının yaklaşık 900'ünün Birleşik Krallık'ta gerçekleştiğini belirtiyor.

Video oyunları endüstrisindeki işten çıkarmalarla ilgili olarak, Birleşik Krallık'taki 26 yıllık bir işe alım firması olan One Player Mission kapılarını kapattı. Aynı zamanda, Riot Games de 530 çalışanın işten çıkarılacağını duyurdu.

