Londra

Yoksullukla ilgili araştırmaları ve yoksullukla mücadele çalışmalarıyla tanınan Joseph Rowntree Vakfı (JRF), İngiltere'de geçim sıkıntısının ve hayat pahalılığının, ailelerin yeme-içme alışkanlıklarına etkisini araştıran bir rapor yayımladı.

Raporda ülkede 5,7 milyon düşük gelirli ailenin, gıda alışverişi yapacak yeterli geliri olmadığı için öğün atladığı ya da öğün sayısını azalttığı belirtilirken, 7 milyon ailenin ise ısınma ve hijyen harcamalarını güçlükle karşılayabildiği vurgulandı.

Yaklaşık 2,3 milyon düşük gelirli ailenin ise devlet yardımıyla geçindiği kaydedilen raporda, "Devletten destek alanların üçte ikisi gıda alışverişlerinde tercihlerini değiştirerek daha az besleyici olanlara yöneldi." ifadeleri yer aldı.

Devlet desteği alan düşük gelirli ailelerin yüzde 87'sinin, en az bir temel ürünü alamadığına dikkat çekilen raporda, yüzde 76'nın ya aç ya da öğün atlayarak gününü geçirdiği dile getirildi.

Özellikle gıda ihtiyacının yeterli karşılanamamasının, sağlık alanına da yansımalarının olduğuna işaret edilen raporda, gıda enflasyonunun da yüzde 19'a ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Gıda enflasyonunun, insanları dondurulmuş, paketli gıdalar ile daha az besleyici ya da daha az taze ürünlere yönelttiğinin altı çizilen raporda, hükümete temel ürün alışverişine destek uygulamasını hayata geçirme çağrısı da yapıldı.

2,6 milyon aile, geçinmek için eşyalarını rehin bırakıyor

Hayat pahalılığının, diğer alanlara etkisine ilişkin bulguların da paylaşıldığı raporda, 1,7 milyon kişinin akli ya da fiziki destek talebiyle Ulusal Sağlık Sistemi'ne (NHS) başvurduğu, 1,6 milyon kişinin ise başvurmak istediği ancak gelir kaybı ve bekleme süreleri nedeniyle başvuru yapmadığı belirtildi.

Düşük gelirli ailelerin yüzde 40'ının, kredi borçlarını veya faturalarını zamanında ödeyemeyip geriden geldiğine de dikkat çekilen raporda, 3,7 milyon ailenin birikiminin 200 sterlinin altında olduğu, 2,6 milyon ailenin ise geçinmek için tefecilerden borç aldığı ya da eşyalarını rehin bırakabildikleri kişilerle borç ilişkisi içinde oldukları bilgisi yer aldı.

AA