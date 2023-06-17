Londra

Resmi konutu Buckingham Sarayı'ndan etkinliğe katılmak üzere ayrılan Kral Charles, hükümdar olarak ilk kez at üstünde doğum günü dolayısıyla düzenlenen geçit törenine katıldı.

Yaklaşık 200 at ve bin 400 askerin katıldığı etkinlik, Kral Charles ve üst düzey kraliyet mensuplarının, Buckingham Sarayı karşısındaki The Mall Caddesi ve ardından Horse Guards Parade geçit töreni alanına doğru ilerlemesiyle başladı.

Etkinliği, sabahın erken saatlerinden bu yana The Mall Caddesi ve Horse Guards Parade'de bulunan binlerce kişi coşkuyla izledi.

Kral Charles, annesi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ardından 1986'dan bu yana doğum günü dolayısıyla düzenlenen törene at üstünde katılan ilk hükümdar oldu.

Törenin sona ermesinin ardından kraliyet ailesi, Buckingham Sarayı'na geri döndü.

Geçit töreninin ardından Kraliyet Donanması, İngiliz ordusu ve Kraliyet Hava Kuvvetlerinden yaklaşık 70 uçağın katılımıyla yaklaşık 6 dakika askeri uçuş gösterisi yapıldı.

Kral'ın torunları Prens Louis, Prens George ve Prenses Charlotte da Buckingham Sarayı'nın balkonunda diğer kraliyet mensuplarıyla uçuş gösterisini izledi.

Ayrıca, 75 yaşına giren Kral Charles'ın resmi doğum gününü kutlamak üzere başkentte farklı noktalarda çok sayıda top atışı yapıldı.

İngiltere'de monarkların doğum günleri, 1748'den bu yana iki kez kutlanıyor. Ülkedeki hava koşulları nedeniyle hükümdarların doğum günleri hem asıl doğum günlerinde, hem de resmi olarak haziran ayının ikinci hafta sonunda çeşitli törenlerle kutlanıyor. Kral Charles'ın asıl doğum günü ise 14 Kasım olarak biliniyor.

AA