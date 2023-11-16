Haber: Mert Osman Erman

Hizmetleri deneme temelinde desteklemek için yapılan değişiklik, Kilise'nin parlamentosundan bir oy farkla geçti.

İngiltere Anglikan Kilisesi'nin resmi öğretisine göre evlilik sadece bir erkek ile bir kadın arasında olabilir.

Bu yılın başlarında piskoposlar, aynı cinsiyetli çiftlerin evlenebilecekleri öğretisinde bir değişikliği desteklemeyi reddetmiş, ancak genel hizmetlerin bir parçası olarak eşcinsel ilişkilerdeki insanlar için dualara izin vereceklerini söylemişlerdi.

Bağımsız hizmetler için onayın, bir yıldan uzun bir süre sonra gelmeyeceği düşünülüyordu.

Ancak Kilise'nin yasama organı olan Genel Sinod'da dar bir çoğunlukla geçen Çarşamba günkü oylama, normal bir kilise hizmeti içinde sadece dualar yerine kutsama hizmetlerine izin verilebileceği anlamına geliyor.

Geçici deneme hizmetlerinin başlaması için belirlenmiş bir zaman çerçevesi olmasa da, bunların önümüzdeki haftalarda yetkilendirilebileceği ve yeni yılın başında ilk hizmetlerin yapılabileceği anlaşılıyor.

Deneme temelinde tek başına hizmetler için öneri, bir öneriye bir ek olarak geldi. Denemenin devam ettiği süre zarfında tam yetkilendirme süreci, yaklaşık iki yıl sürecek.

İngiltere'nin Oxford Piskoposu olan Rt Rev Stephen Croft, Kilise'nin duruşunda bir değişiklik yapılması için kampanya yürütenlerden biri olarak "memnun" olduğunu söyledi.

Hizmetlerin resmi düğünler olmayacağını belirtti ve "Umarım bu duaları almak için gelenler de kilise hayatına tamamen hoş geldiklerini hissederler" dedi.

İngiltere Anglikan Kilisesi'nin evlilik konusundaki resmi pozisyonu, İskoçya'daki Anglikan eşdeğerleri - İskoç Episkopal Kilisesi - ve İskoçya Presbiteryen Kilisesi ile çelişiyor, her ikisi de aynı cinsiyetli düğünlere izin veriyor.

Galler Anglikan Kilisesi, eşcinsel çiftler için yetkili bir kutsama hizmeti sağlamış ancak kilisede aynı cinsiyetli evliliğe izin vermemiştir.

LGBT kampanyacısı ve İngiltere Anglikan Kilisesi Genel Sinod üyesi olan Jayne Ozanne, kilisenin pozisyonunu değiştirmesini ve eşcinsel çiftlere evlenme izni vermesini istedi.

"İngiltere Anglikan Kilisesi, piskoposlar ve başpiskoposlar ne derse desin, derinlemesine homofobik kalmaya devam ediyor," dedi.

"Korkarım ki ulusun büyük bir kısmı, İngiltere Anglikan Kilisesi'ni istismarcı, ikiyüzlü ve sevgisiz olarak değerlendirecek - maalesef, doğru olan budur."

Bu arada muhafazakar papazlar bunu bir "dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

İngiltere Anglikan Kilisesi Evangelik Konseyi'nin Ulusal Direktörü Revd Canon John Dunnett, kararı "üzücü ve üzücü" bulduğunu söyledi.

"Yerel kilise cemaatlerini bölecek, büyük sayıda rahip ile piskoposları arasındaki ilişkiyi bozacak ve kiliselerin çeşitli diozlarda kendi çobanlarının onları terk etmiş gibi hissetmelerine neden olacak" dedi.