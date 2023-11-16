Haber: Mert Osman Erman

Depremler ve yaklaşan bir patlama korkuları, küçük balıkçı kasabası Grindavik'in tahliye edilmesine neden oldu.

Reykjanes Yarımadası'ndaki 800 yıllık aradan sonra, 2021'de patlamalar yeniden başladı ve bu durum, IMO'nun Matthew Roberts'e göre yeni bir "patlama döngüsü"nü işaret ediyor.

Dr. Roberts, "Yarımada boyunca volkanik patlamaları, sadece aynı yerde değil, tekrar tekrar görmeyi bekliyoruz." diyor.

Bu istikrarsızlık, ekliyor, on yıllarca sürebilir. Dr. Roberts, IMO'nun Reykjavik merkezinde bir müdür olan Roberts, bizi günün 24 saati boyunca deprem aktivitesini yoğun bir şekilde izleyen bir odaya götürüyor.

Geçen Cuma, ekip, magmanın yerin içine ilerlediğini, 15 km (dokuz mil) uzunluğundaki bir mesafede kaya çatlatarak şaşırdı.

Dr. Roberts, "Neredeyse yeraltı bir yük treni gibi, Grindavik'in altından geçti." diyor. Modern zamanlarda bilinmeyen bir fenomen.

Tahliye emri hızla verildi ve ardından tekrarlayan depremler sonrasında çatlamış yollar ve hasar görmüş evlerin çarpıcı görüntüleri ortaya çıkmaya başladı.

Şehir batmaya devam edecek, diyor Dr. Roberts, binaların ve yolların zararını artırarak.

Grindavik'in batı kısmı, geçen Cuma'dan bu yana bir metreden fazla battı ve günde yaklaşık 4 cm (1.6 inç) hızla devam ediyor. Bir renkli harita, arazinin son zamanlarda ne kadar çöktüğünü gösteriyor ve bir bölgede durum "yüksek volatilite" olarak kalıyor ve patlama olasıdır.

Eğer bir patlama olursa, yerel altyapıda ciddi hasar olabilir ve toksik gazların salınımı meydana gelebilir.

İlginç bir şekilde, hava fotoğrafları, magmanın önceki, yüzyıllar öncesine dayanan görünür bir çatlak altından geçtiğini gösteriyor.

"Magmanın enlemesi tam olarak aynı yerde gerçekleşiyor" diyor Dr. Roberts.

İzlanda, Atlas Okyanusu Sırtı üzerinde oturduğu için volkanik faaliyete çok alışkındır. Avrasya ve Kuzey Amerika levhaları her yıl birkaç santimetre birbirinden uzaklaşıyor.

Ancak bu tür bir toplu tahliye 50 yıldır olmamıştır.

1973'te bir çatlak, İzlanda'nın en büyük adası olan Heimaey'de erimiş kırmızı lav püskürtmeye başladı.

Şu anda Reykjanes Yarımadası içinde, magma'nın şu anda yüzeyin yaklaşık 800 m (0.5 mil) altında olduğu tahmin ediliyor.

Sakinlerin bölgeye geri dönüp dönemeyeceği belirgin olana kadar haftalarca beklemeleri gerekebilir.

Dr. Roberts, "Patlayıcı bir patlama beklemiyoruz." diyor, ancak bu her zaman iyi bir şey değildir. Düşük şiddetli bir patlama, haftalarca süren bir dizi çatlaktan lav akmasına neden olabilir.

"Eğer bu gerçekleşirse, güneye - muhtemelen Grindavik'e doğru - lav akışı olabilir ve aynı zamanda kuzey ve batıya doğru" Svartsengi enerji santrali ve Mavi Lagün'e doğru "diyor Dr.

Roberts. Yedek planlar, ünlü Mavi Lagün spa kapalıyken jeotermal tesise yakın inşa edilen koruyucu bariyerler - "setler" olarak bilinir.

Dr. Roberts, İzlanda'nın lavla mücadele etmek için çeşitli yaratıcı yöntemlere sahip olduğunu söylüyor, ancak "doğa, patlama yeterince uzun sürerse her zaman kazanır."