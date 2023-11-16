Haber: Mert Osman Erman

Lord Cameron, Birleşik Krallık'ın Ukrayna'ya moral, diplomatik ve "her ne kadar sürerse sürsün askeri destek" sözünü yeniden dile getirdi.

Zelensky, Cameron'ı yeni görevi için tebrik etti ve Birleşik Krallık'ın devam eden destekleri için teşekkür etti.

Lord Cameron, Pazartesi günü yapılan bir kabine değişikliğinde dışişleri bakanı oldu.

Ukraynalı başkan, Cameron'ı yeni ataması için tebrik etti ve yeni pozisyonunda Kyiv'e yaptığı ilk çalışma ziyaretinden dolayı ona teşekkür etti.

"Bu, dünya sadece Ukrayna'daki savaş durumuna odaklandığında, odak bölünmüyorsa gerçekten yardımcı olmuyor, özellikle şimdi önemli," dedi Zelensky, Orta Doğu'ya atıfta bulunarak.

"Ukrayna'ya Birleşik Krallık'ın kararlı destekleri için minnettarız. Birleşik Krallık'ta yaşayan Ukrayna vatandaşlarının sıcak karşılaması için minnettarız. Ve Ukrayna'ya geldiğiniz için mutluyuz," dedi.

Zelensky, buluşmanın kısa bir klibini sosyal medyaya yükledi, bu sırada Lord Cameron'ın "Bunu benim ilk ziyaretim olmasını istedim" dediği duyuluyor.

Lord Cameron şunları söyledi: "Burada olmanın amacımız, sadece bu yıl ve gelecek yıl değil, ancak ne kadar sürerse sürsün, size ahlaki, diplomatik ve ekonomik destek ve en önemlisi askeri destek vermeye devam edeceğimizdir."

Eski Birleşik Krallık Başbakanı, "Boris Johnson ile bazı anlaşmazlıklarım oldu, 40 yıldır tanışıyoruz, ancak sizin için onun ve hükümetinin yaptığı en güzel şey sizi desteklemesiydi" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, ikilinin silahlar, silah üretimi ve Karadeniz'deki güvenlik konularını tartıştığını söyledi.

Birleşik Krallık, Rusya'nın 2022 Şubat'ındaki istilasından bu yana Ukrayna'ya milyarlarca sterlinlik askeri yardım sağladı.

Askeri donanım bağışları arasında bir dizi Challenger 2 tankı ve uzun menzilli füzeler bulunmaktadır ve on binlerce Ukraynalı asker, Britanya ordusu tarafından Britanya topraklarında eğitildi.

Lord Cameron'ın ziyareti, Ukrayna kuvvetlerinin güney Ukrayna'daki Dinyeper nehrinin karşısında pozisyonlar kurmada başarılı olduğu bir dönemde gerçekleşti, bu potansiyel olarak önemli bir ilerleme. Rusya'nın bir yıl önce Herson'dan çekilmesinden bu yana nehir, Ukrayna ve Rus kuvvetlerini ayırmaktadır.

Haber, dört aylık karşı saldırısının Rusya'dan önemli bir işgal edilmiş toprak kazanma başarısızlığına rağmen Ukraynalıları umutlandırdı.

Cameron'ın Dönüşü

Lord Cameron'ın yeni görevi, yedi yıldan fazla bir süredir ilk kez kabine masasına dönüşünü işaret ediyor.

O, Pazartesi günü Rishi Sunak'ın kabinesinde dramatik bir revizyonun parçası olarak Suella Braverman'ın yerine içişleri bakanı olmak üzere taşınan James Cleverly'nin yerini aldı.

Lord Cameron, 2010'dan 2016'ya kadar başbakanlık yapmış, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma kararı verildikten sonra istifa etmişti.

Bu süre zarfında, Lord Cameron çeşitli iş girişimleri, hayır işleri, öğretme ve konuşma etkinlikleriyle meşgul oldu.

Lord Cameron'ın ön sıraya dönüşüyle ilgili bazı tartışmalar vardı, çünkü artık seçilmiş bir milletvekili değil ve sıradanların yerine bir soylu olarak oturacak.

Muhalif partiler ve Speak Sir Lindsay Hoyle, Lord Cameron'ın sorumlu tutulabilmesi için milletvekillerinin ona nasıl hesap sorabileceği konusunda endişelerini dile getirdi. Bu sorular, dışişleri bakanı sıradan bakanlık denetimi oturumlarında soruları almak yerine, onun altındaki bakanlar tarafından yanıtlanacak.

Bu, genellikle dışişleri bakanı dünya çapında diplomatik ziyaretlerde bulunduğunda gerçekleşen bir durum olsa da, bu durumda yabancı sekreterler Andrew Mitchell ve Anne-Marie Trevelyan tarafından yönlendirilecek.