Cameron, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyinde BM aracına düzenlenen saldırıda bir çalışanın öldürülmesi, diğer çalışanın ağır yaralanmasını "büyük trajedi" olarak niteledi.

Düşüncelerinin saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların aileleriyle olduğunu belirten Cameron, şu ifadeleri kullandı:

"BM Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag ile dün yaptığım telefon görüşmesinde söylediğim gibi İngiltere olarak yardım görevlilerine yönelik tüm saldırıları kınıyor ve BM'nin kapsamlı soruşturma başlatılması yönündeki çağrılarını destekliyoruz."