Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı açıklamaya göre, Sunak, İsrail'e yaptığı ziyarette, Herzog'la görüştü ve ülkesinin İsrail'le dayanışma içinde olduğunu aktardı.

Başbakan Sunak ve Cumhurbaşkanı Herzog, Gazze'de acı çeken sıradan Filistinlilere acil insani yardım ulaştırılmasının önemi konusunda mutabık kaldı.

Dün İsrail'in Gazze'ye yardım girişini durdurmayacağını açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirten Sunak, önemli gıda, su ve ilaç yardımlarının ulaştırılması konusunda daha fazla ilerleme kaydedilebileceğine dair samimi ümidini ifade etti.

"Rehineler" konusu gündeme geldi

Sunak, rehin alınanların aileleri dahil saldırılara maruz kalan İngiliz vatandaşlarına İsrail'in sağladığı destekten dolayı Herzog'a şükranlarını sundu.

Liderler, rehinelerin serbest bırakılması için yorulmaksızın çalışmaya devam etme konusunda mutabakat sağladı.

Bölgede şiddetin daha fazla tırmanmasının önlenmesi gerektiğini vurgulayan Sunak ve Herzog'un, bu amaçla birlikte çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.