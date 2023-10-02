Blaszczak, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, İngiltere ile yaptığı görüşmelerin sonucunda söz konusu uçakların Polonya'ya geldiğini kaydetti.

RAF'a bağlı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının Polonya'ya konuşlandırıldığını belirten Blaszczak, "İngiliz pilotlar, F-16 pilotlarımızla birlikte Polonya hava sahasında devriye gezecek. Güvenliği birlikte sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sınır güvenliğini artıran ve Belarus'un ülke için tehdit olabileceğini öne süren Varşova yönetimi, askeri işbirliklerini artırmayı sürdürüyor.

AA