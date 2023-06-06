İnebolu Çayı'nda selin ardından suların çekilmesi sonrası Karayolları ve DSİ ekiplerince Terminal Köprüsü çevresinde çalışmalar sürdürülüyor. Köprünün altında biriken taş, moloz ve ağaç parçalarını temizleyen ekipler, suyun akışını sağlıyor.

Ekiplerin çalışması sürerken, suyun çekilmesiyle dere yatağı ve çevresinde selin verdiği hasar gün yüzüne çıkmaya başladı. Dere yatağının kenarındaki rüsumat duvarları ile dolgu alanlarının bir kısmının yıkıldığı görüldü.

Sel suları, dereyi de taş, ağaç ve moloz yığınlarıyla doldurdu.

"Suların bir süre kaynatılarak içilmesi" uyarısı

İnebolu Belediyesi ekipleri, heyelan nedeniyle ilçe merkezinin ana su hattı şebekesinde meydana gelen hasarın giderilmesi için çalışma başlattı. Bu sırada Boyran Mahallesi hariç ilçenin diğer mahallelerine su verilemedi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Yoğun yağışlardan ötürü hasar gören ana içme su hattı, Su İşleri Arıza-Onarım ekibi tarafından tamir edilmiş olup, depolarımıza su verilmiştir. Kademeli olarak mahallelerimize su aktarımı yapılmaktadır. İçme sularımızın bir süre kaynatılarak tüketilmesi önemle duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

AA