Ankara

Erbaş, TDV Konferans Salonu'nda düzenlenen "Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı"nda, kurbanın temellerinin Hazreti Adem'e kadar uzanan ve insanlık tarihi ile yaşıt bir ibadet olduğunu söyledi.

Kurbanın Allah'a yaklaşma ve iyiye, güzele, hakikate ulaşma arayışı, sevgi, vefa, sadakat ve fedakarlığın simgesi olduğunu belirten Erbaş, kurbanın yaratana karşı ihsan şuurunu, yaratılanlara karşı paylaşma ahlakını pekiştiren önemli bir nimet olduğunu dile getirdi.

Erbaş, kurban ibadetini anlama açısından en genel çerçevede üç boyutun göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Birincisi bireysel boyuttur. Bu yönüyle kurban ibadeti, iman bilincinin, Allah'ın sevgisini ve rızasını kazanmanın, rahmetine ve mağfiretine mazhar olmanın nişanesidir. Tevhidin şiarı, Allah yolunda fedakarlığın ifadesidir. Kurban ibadetiyle mümin, mülkün gerçek sahibinin Allah olduğunu ikrar etmiş olur. Ona şükreder. Varlığın hakikatini idrak etmiş olur. İkincisi sosyal boyuttur. Kurban yardımlaşma ve paylaşma ile toplumsal huzuru ve güveni pekiştirir. Bir yılda sadece Türkiye Diyanet Vakfının 20 milyon kadar insana ulaşıp onlar arasındaki o bağı, o kardeşliği, o yakınlaşmayı sağlaması başka bir şeyle mümkün mü? Bu açıdan sosyal boyutu çok önemlidir."

Bir diğer üçüncü boyutun ise evrensel olduğunu aktaran Erbaş, kurban ibadetinin tevhide inananları aynı duygu ve davranışta buluşturan güçlü bir vahdet zemini olduğunu dile getirdi.

"2022'de 525 bin 550 hisse kurban, 21 milyon 897 bin 917 kişiye dağıtılmıştır"

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine, dil, din, ırk, mezhep ve meşrep farkı gözetmeksizin yardım elini uzattığının altını çizdi.

Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye Diyanet Vakfı ile yaptığı en önemli hizmetlerden birinin de "Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu" olduğunu aktaran Erbaş, vakfın kurban vekaletlerini, dinin esaslarına uygun olarak büyük bir hassasiyetle yerine getirdiğini söyledi.

Son derece şeffaf bir şekilde sürdürülen organizasyonda kurban kesimlerinin, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak bizzat Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan hocalar ve vakfın hem görevlileri hem gönüllüleri nezaretinde yapıldığına, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığına işaret eden Erbaş, "2022 yılında Türkiye Diyanet Vakfına emanet edilen 525 bin 550 hisse kurban yurt içinde 81 il 922 ilçede, yurt dışındaysa 82 ülke 375 bölgede bizzat gönüllü ve görevlilerimizin nezaretinde kesilerek 21 milyon 897 bin 917 kişiye dağıtılmıştır. 30 yıllık tecrübede hayırseverlerimizin vekalet verdiği 3 milyon 916 bin 723 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış Türkiye Diyanet Vakfımız." bilgisini verdi.

81 ilde kurban bağış stantları kurulacak

Erbaş, Türkiye'nin diğer bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ve 49 ülkedeki mazlum, mağdur ve muhtaçlara da iyilik elini uzatmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini, yurt içinde 5 bin 950 lira, yurt dışında ise 2 bin 750 lira olarak belirledik. Vatandaşlarımız, 'www.tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden online bağış yapabilirler. Cep telefonlarına indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilirler. İl ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı vekaletle kurban programına katılabilirler. Ayrıca her vatandaşımız 0 312 416 90 00 numaralı telefondan arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabilir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da Din Hizmetleri Müşavirlikleri, Ataşelikleri, Koordinatörlükler ve bu ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla kurban vekaletlerini güvenle emanet edebilirler."

Erbaş, bağış kanallarının yanı sıra yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların bağışlarını kolaylıkla yapabilmesi için 81 il ve pek çok ilçe merkezinde 1003 şube aracılığıyla şehirlerin önemli noktalarına kurban bağış stantları kuracaklarını bildirdi.

AA