HABER: SEDAT SARIKAYA

Yeni Eseri ile Eğitim camiasının takdirini kazandı. Eserin sözleri Esin Kavga ve İlksen Kodal' a ait. İlksen Kodal' ın bestelediği şarkının müzik yönetmenliği ve düzenlemelerini Oğuz Özler yaptı.Klarnet solo ve mix&mastering' de Halit Berkan Kayacan, gitarda Emrah Zambak, Vokal kaydında Ufuk Uzun' un yeraladığı şarkının klip yönetmenliğini Oğuz Akyol üstlendi.Eser Eskişehir, Ankara, Isparta, Sakarya ve İstanbul arası uzaktan kayıt ile yapıldı.

İlksen Kodal geçtiğimiz günler de basına yaptığı açıklamada " Öğretmenlerimiz için çok özel bir eser yaptık ve eserimiz çıktı. Umarız yoğun emekler ile yaptığımız bu çalışma sevenlerimiz ve dinleyiciler tarafından beğenilir. Yurdumuzun dört bir yanında yeşeren tüm öğretmenlerimize selam olsun." diyerek açiklamalarını bitirdi.