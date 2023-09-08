Haber: Mert Osman Erman

ABD, bu olayı "taraftarla ilgili" bir olay olarak tanımladı ve bir katılımcının "kendini yere yapıştırdığını ve bu eylemin doğası gereği tıbbi profesyonellerin, NYPD ve güvenlik görevlilerinin sorunu çözmek ve taraftarı tribünden çıkarması gerektiğini" belirtti.

ESPN yayınına göre "çevresel sorunlar" hakkında bağıran katılımcı çıkarıldığında, Arthur Ashe Stadyumu'ndaki seyirciler alkışladı.

Gauff ve Muchova, ara verilen sırada kortu terk etti, daha sonra oyun 45 dakikadan fazla bir gecikmeden sonra yeniden başladı.

Gauff, sonunda final için ilerlemek için Muchova'yı 6-4, 7-5 mağlup etti.

Dört protestocu olaya karıştı ve US Tennis Association'ın Perşembe akşamı yaptığı açıklamaya göre üçü "başka bir olay olmadan stadyumdan çıkarıldı."

USTA yöneticisi Stacey Allaster, ESPN yayınına şunları söyledi: "24 bin koltuklu bir stadyumda, umarım insanlar fikirler edinmezler.

"Büyük etkinliklerde, çevre protestocularının platformu kullandığını biliyoruz. Elbette güvenlik, NYPD ile birlikte gelecekte bunu nasıl önleyebileceğimize dair çalışmalara devam edecek."

Zaferinin ardından Gauff, gecikmenin momentumunu bozmasına rağmen, protestoya sinirlenmediğini belirtti.

Gauff, "Her zaman inandığınız şeyi ve ne hissettiğinizi vaaz etmek hakkında konuşurum..." dedi. "Bu barışçıl bir şekilde yapıldı, bu yüzden çok sinirlenemem."

"Eğer seslerini duyurmak için yapmaları gereken buysa, ona çok sinirlenemem," diye ekledi Gauff.

19 yaşındaki oyuncu, bu yılın başlarında Wimbledon'da olduğu gibi turnuva sırasında benzer protestoların gerçekleşebileceğini beklediğini söyledi.

Gauff, "Maçımda olmasını tercih ederim ama protestoculara kızgın değildim. Stadyumun kızgın olduğunu biliyorum çünkü sadece eğlenceyi böldü," dedi.