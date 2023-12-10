Haber: Damla Oya Erman

Kanal, fosforlu yeşile dönüşerek "Hükümet konuşurken, biz bir ip üzerinde sallanıyoruz" yazılı bir pankart eşliğinde çevrildi.

Grup, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, protestonun hedefinin Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP28'e karşı olduğunu belirtti. Aktivistler, zirvenin bir petrol şirketi CEO tarafından yönetildiğini ve 2,400 fosil yakıt lobisinin davet edildiği bir ortamda gerçekleştiğini savundu.

Extinction Rebellion, çıkışlarıyla bilinen bir grup olarak tanınıyor. Aktivistleri, iklim sorunlarına dikkat çekmek adına Picasso tablosuna yapışmış, banka pencerelerini kırmış ve binalara sahte kan sıçratmıştı.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, son protestoyu kınayarak, halk taşıma dahil birçok hizmetin durduğunu açıkladı. Brugnaro, Venedik'in kırılgan bir şehir olduğunu ve artık yeter dediklerini belirtti.

Bu tür protestolara karşı Venedik ve diğer İtalyan şehirleri daha önce de hukuki adımlar atmış, korunan bölgelere zarar vermenin ağır para cezalarına ve hatta hapis cezalarına neden olabileceği suçlamalarıyla aktivistlere karşı dava açmıştı.

Venedik, tarihi güzellikleri ve simgeleriyle dünyanın en popüler turistik destinasyonlarından biri olmasına rağmen, iklim değişikliğinin etkisi altında kitle turizminin yarattığı sorunları yaşıyor.

Bu yılın başlarında, şehir gondol ve su taksilerinin bazı kanallardan geçmesini engelleyen ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya kaldı.