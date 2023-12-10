Haber: Mert Osman Erman

Musk, kullanıcılara, platformun sahibi olduğundan önceki bir Jones yasağını kaldırıp kaldırmama konusunda bir anket yapmalarını istedi ve sonucu onaylayacağını belirtti.

Yaklaşık iki milyon katılımcının yaklaşık %70'i yasağın kaldırılması yönünde oy kullandı.

Jones, 2012 Sandy Hook okul saldırısının, 20 çocuk ve altı yetişkinin öldüğü olayın "sahnelendiğini" yanlış bir şekilde iddia etmesiyle en çok kötü şöhretli hale geldi.

Jones'a, mahkemelerin yanlış iddiaları nedeniyle aile üyelerine zulmü ve ölüm tehditlerine maruz bıraktığına dair tespitlerin ardından, mağdurların ailelerine 1,5 milyar dolar (£1,32 milyar) tazminat ödemesi emredildi.

Komplo teorisi web sitesi Infowars'ı kuran Jones, YouTube ve Facebook dahil diğer büyük platformlardan uzaklaştırıldı.

Twitter'dan, 2018 yılında site kurallarını ihlal ettiği için yasaklandı.

Musk, Ekim 2022'de platformu satın aldıktan sonra, bazı Jones destekçilerinden hesabını geri yüklemesi çağrılarına rağmen, bunu reddetti.

Bir gönderide, 2002'de 10 haftalık bebeğinin ölümünü yasak geri almayı reddetme motivasyonu olarak göstererek, "Çocukların ölümünü kazanç, politika veya şöhret için kullananlara merhametim yok" yazdı.

Ancak Cumartesi günü Musk, Jones'un geri dönüp dönmeme konusunda kullanıcılara oy kullanmalarını istedi - eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının Musk'ın şirketi üzerinde kontrolü ele almasından bir ay sonra geri yüklenmesini sağlayan hareketin tekrarı.

Musk anketi yayınladıktan sonra Jones, destekçilerini yasağının kaldırılması yönünde oy kullanmaya çağıran bir video paylaştı.

05:00 GMT itibarıyla Jones'un eski hesabı hala askıda duruyordu.

Cumartesi günü bir kullanıcıya yanıt olarak Musk, Sandy Hook hakkındaki Jones'un açıklamalarıyla "kesinlikle" aynı fikirde olmadığını belirtti ve "ancak özgür konuşma inancına sahip bir platform muyuz yoksa değil mi?" diye sordu.

Musk, bu hamlenin "X için maddi olarak kötü" olacağını ancak "ilkelerin paranın üzerinde olduğunu" söyledi.

Musk, X'in başında geçirdiği süre zarfında çevrimiçi özgür konuşma konusunda giderek daha baskın bir çizgi benimsemiştir.

Geçen ay, büyük reklamverenleri, X üzerinde paylaşılan antisemitik içerikle ilgili endişeler nedeniyle boykot ettiklerinde kendisine "şantaj yapmaya" çalışmakla suçladı - bu arada Musk'ın kendisi de içeren bir gönderi, daha sonra özür dilemişti.