İlginçtir, şimdilerde son elli yılda yaşamış ve beyninizde, yüreğinizde yer edenler diye bir araştırma yapılsa, birinci olur mu bilemem de, “Barış Manço” ilk on içinde yer alır. O kadar özel ve güzel bir şahsiyetteydi ki, ülkem insanını da dünya insanını da sevdi, kendisini sevdirdi. Solist, şarkıcı idi Barış Manço ama hemfikiriz diye düşünüp tartışma gereği dahi duymam, çoğunlukla çok insan tarafından sevilme sebebi ne solistliği ne de şarkılarında ki muazzamlık, etkili olan insanlığı ve duruşudur, ben öyle hatırlayıp değerlendiriyorum.

Okuma maceramı sürdürürken dikkatimi çekti, şarkı sözleri ile yüreğimizde taht kurup beynimizde fırtınalar koparan, düşünmemize sebep olan bu güzel insanın hayatından yaşanmış bir anı, okuyun, size de enteresan gelecektir.

*

Sene 1968 Barış Manço henüz 25 yaşında. Bir kızla tanışmış, çok sevmiş evlenme teklif edecekmiş, kızı evine çağırmış bir sürü hazırlık yapmış, ama cesaretini kolay kolay toplayamıyormuş. Öyle havadan sudan konuşmuşlar.

Barış Manço tam cesaretini toplamış lafa

" Ben " diye girmiş, ama o da ne! Sokaktan geçen bir seyyar satıcı başlamış bağırmaya "DOMATES BİBER PATLICAN!" Bu sesten sonra zaten cesaretini zar zor toplayan Barış Manço dikkatini kaybetmiş, konuşamamış. Kız da " senin gibi iki lafı bir araya getiremeyen bir adamla beraber olamam" demiş.

Barış Manço'da bu olaydan 20 yıl sonra " Domates biber patlıcan " şarkısını çıkartmış.

Şarkının sözleri de aslında bu olayı anlatıyor;

Domates biber patlıcan,

Bir anda bütün dünyam karardı,

Bu sesle sokaklar yankılandı,

Domates biber patlıcan,

Keşke hislerimi sana açıkça anlatabilseydim,

Sana deli gibi âşık olduğumu söyleyebilseydim,

Göz göze geldiğimiz o anda sanki

Dilim tutuldu bir anda konuşamadım karşında,

Oysa bütün cesaretimi toplayıp sana gelmiştim,

Senin için çarpan şu kalbi gör istemiştim,

Tam elini tutmak üzereyken,

Aşkımı itiraf edecekken,

Sokaktan gelen o sesle yıkıldı dünyam...

*

Şarkılarının müziği gibi her şarkısın sözleri ve derin manaları ile halen aklımıza gelir ve saygı ile sevgi ile tebessüm ederiz. Barış Manço böylesi bir beyin, yürek sahibi olup da belleğimize kazınmış haliyle sevdiği kıza iki cümle kuramaması, ilginç değil mi? Bu konuda hadsiz yorumlar elbette yapmayacağım, yaşanandan etkiyle her insanın an gelir sözlerinde de hareketlerinde de duraklama ve tutulmalar olabilir, tolerans belirlememizde bildiklerimize katalım derim, hepsi bu.