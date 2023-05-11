ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Aslan Yapım Medya Kurucu ortakları Ergin Akarsu ve Ömer Soytürk’ün organizatörlüğünde düzenlenen II. Uluslararası Girişimcilik ve Proje ödülleri töreni muhteşem bir organizasyonla gerçekleşti. Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi'nde Bekir Aksoy ve Ece Gürsel’in sunuculuğunda gerçekleşen görkemli gece iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının birbirinden ünlü isimleri katılım gösterdi.

Gecede “Yılın En Başarılı Kadın Gazetecisi" ödülünü ise gazetemiz muhabirlerinden Yağmur Tanyıldız aldı. İlk ödülü olduğu için heyecanlı olduğunu dile getiren Tanyıldız; "Beni bu ödüle layık gördükleri için teşekkür ederim ama bunun bir ekip işi olduğunu da hatırlatmak isterim. Bu yüzden çalışma arkadaşlarıma da emekleri için çok teşekkür ederim" dedi ve ödülünü vurulan, ezilen, hor görülen, yaşamdan koparılan kadınlara adadığını söyledi.