Aslan Yapım Medya’nın yılın ilk organizasyonu olarak “4 Mart 2024” tarihinde gerçekleştirdiği muhteşem gecede, yine farkını ortaya koyarak 2024 yılına görkemli bir başlangıç yaptı.
DoubleTree by Hilton Topkapı Hotel’de düzenlenen organizasyonun sunuculuğunu “Özge Ulusoy” ve “Yavuz Seçkin” gerçekleştirdi. Medya ve sanat dünyasından bir çok önemli ismi gecede yer aldı. Haber dünyasının önde gelen isimlerinden; Ela Rümeysa Cebeci, Benan Kepsutlu, Mehmet Altunışık, Gamze Uyguntürk, Yağmur Tanyıldız, Tv100 Magazin Hattı programı, Buket Aydın ile Yüz Yüze programı ve Tgrt Ana Haber Bülteni sunucusu Tuna Öztunç ödüllerle taçlandırıldı. Ebru Keskin, Süreyya Ayvazova, Beste Açar, Pınar Eliçe, Mehmet Yenigün ve Ahmet Selçuk İlkan muhteşem şarkılarıyla geceye damga vurdu.
1- YILIN EN BAŞARILI ULUSLARARASI İNOVATİF SAĞLIK TURİZM MARKASI : MCAN HEALTH
2- YILIN EN BAŞARILI ULUSLARARASI GÜVENLİK SİSTEMLERİ MARKASI : GENMACS
3- YILIN EN İYİ İNOVATİF ULUSLARARASI PROJE GELİŞTİRME FİRMASI : ALESTA PROJE GELİŞTİRME
4- YILIN EN BAŞARILI ULUSLARARASI PROJESİ : NICE 4 HOME
5- YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF ARAÇ BAKIM ÇÖZÜMLERİ MARKASI : ZİEBART TÜRKİYE
6- YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF OTOMOTİV YEDEK PARÇA FİRMASI : EUROSAN PARTS AIR SPRINGS
7- YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF EV ALETLERİ MARKASI : KİNG EV ALETLERİ
8- YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF EĞİTİM KURUMU : KALEV OKULLARI
9- YILIN GENÇ GİRİŞİMCİ İŞ İNSANI : EMRE AKMEŞE
10- YILIN EN BAŞARILI BELEDİYE ÇOCUK YAŞAM MERKEZİ PROJESİ : KINIK BELEDİYESİ
11- YILIN EN BAŞARILI SİNGLE ÇALIŞMASI : EBRU KESKİN
12- YILIN EN İYİ SABAH KUŞAĞI HABER PROGRAMI SUNUCUSU : ELA RÜMEYSA CEBECİ
13- YILIN EN BAŞARILI İLÇE HİZMET BELEDİYECİLİĞİ : ÇATALZEYTİN BELEDİYESİ
14- YILIN EN BAŞARILI SEKTÖREL HABER PROGRAMI : BUSINESS TIME
15- YILIN EN BAŞARILI SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ DERNEĞİ : DÜNYA GENÇ GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ
16- YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF KALIP METAL FİRMASI : AYYILDIZ KALIP METAL
17- YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ : AHMET SELÇUK İLKKAN
18- YILIN EN İYİ MÜZİK PROJESİ : MEHMET YENİGÜN
19- YILIN EN BAŞARILI İŞ İNSANI : CEMİL KIZILKAYA
20- YILIN EN BAŞARILI BELEDİYECİLİK İÇME SUYU PROJESİ : KIZILÖREN BELEDİYESİ
21- YILIN EN BAŞARILI ANA HABER BÜLTENİ : TGRT ANA HABER
22- YILIN EN BAŞARILI HABER PROGRAMI SUNUCUSU : BENAN KEPSUTLU
23- YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF AYAKKABI ÜRETİM MARKASI : PG GRUP AYAKKABICILIK
24- YILIN EN BAŞARILI ERKEK HABER MUHABİRİ : MEHMET ALTUNIŞIK
25- YILIN EN BAŞARILI GÜNDEM PROGRAMI : BUKET AYDIN İLE YÜZ YÜZE
26- YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ZEMİN SİLO VE EPOKSİ FİRMASI : HAKAN BOYA EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLERİ
27- YILIN EN BAŞARILI SANAT AKADEMİSİ : MOSSO SANAT AKADEMİSİ
28- YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN YORUMCUSU : BESTE AÇAR
29- YILIN EN BAŞARILI KADIN HABER MUHABİRİ : GAMZE UYGUNTÜRK
30- YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF DEPREME DAYANIKLI YAPI FİRMASI : ŞARLAK YAPI İNŞAAT VE ENERJİ
31- YILIN EN BAŞARILI BORSA TEKNİK ANALİZ UZMANI : ALİ YILDIRIM
32- YILIN EN İYİ SAHNE PERFOMANS SANATÇISI : SÜREYYA AYVAZOVA
33- YILIN EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI : TV100 MAGAZİN HATTI
34- YILIN EN İYİ SANAT FİLMİ OYUNCUSU : HÜLYA DİKEN
35- YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF ENSTRÜMAN İMALAT VE SATIŞ MARKASI : MOSSO MÜZİK
36- YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF KUYUMCU MARKASI : GOLD GLORYA
37- YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF PREFABRİK MARKASI : MK PREFABRİK İNŞAAT
38- YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF BOYA VE KİMYA MARKASI : DOĞU SARAÇOĞLU BOYA VE KİMYA
39- YILIN EN BAŞARILI ÖZEL ORGANİZASYON MARKASI : GREEN DİAMOND
40- YILIN DİKKAT ÇEKEN PRODÜKTÖRÜ : HARUN AKBULUT
41- YILIN EN BAŞARILI LEZZET MARKASI : CHEF MORKOÇ
42- YILIN DİKKAT ÇEKEN EĞLENCE MEKANI : LAPİS LOUNGE
43- YILIN EN BAŞARILI YENİLİKÇİ TURİZM HOTEL MARKASI : FİNİKE MARİNA HOTEL
44- YILIN EN BAŞARILI YENİLİKÇİ ÇOCUK GİYİM MARKASI : KSM KİDS