Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Servisler Avrupa Başkan Yardımcısı Dr. Jaime Gonzalo, Türk oyun sektörü ve Huawei'nin sektöre yönelik destekleri ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gonzalo, Türkiye'nin dijital oyun pazarında büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve Huawei'nin bu potansiyeli küresel pazarlara taşımak için çalıştığını dile getirdi.

Gonzalo, "Türkiye, özellikle son yıllarda yerel içerik üreten ve uluslararası alanda popüler olmaya başlayan yerel şirketler yetiştirmeye başladığı için oyun pazarında sürpriz bir mücevher. Büyük oyun şirketleri gibi örnekleriniz var. Zynga gibi büyük konsolide yabancı şirketler, Türkiye stüdyolarını satın alarak ve genişleterek yatırım yapıyorlar." diye konuştu.

"Türk şirketlerine Çinli kullanıcıları çekme konusunda destek oluyoruz"

Türkiye'nin coğrafi olarak doğu ile batının buluştuğu bir yer olmasının dijital dünyada da büyük avantajlar sağladığını ifade eden Gonzalo, şöyle devam etti:

"Türk şirketlerinin Çinli kullanıcıları çekmek için iki şeye ihtiyaçları var. İlk olarak, bir yerleştirme pazarına ihtiyaçları var. Görünür olmaları gerekiyor. Çinli kullanıcılar YouTube videolarını izlemiyorlar. Instagram kullanmıyorlar. Başka iletişim yollarına sahipler. WeChat adında kendi uygulamaları var. Huawei, Çin'deki geniş kullanıcı ağı sayesinde Türk şirketlerinin Çinli kullanıcıları çekmelerine yardımcı oluyor." şeklinde konuştu.

Gonzalo, Türk oyun sektörünün büyümesinde kültürel farklılıkların da önemli bir rol oynadığını ve Türk oyun geliştiricilerinin bu farkı göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.

"Mobil oyunlar tüm oyun sektörünün gelirinin yüzde 51'ini oluşturacak"

Huawei'nin Türk oyun geliştiricilere sağladığı destek programlarına da değinen Gonzalo, amaçlarının Türk geliştiricilerin her yerde tanınmasını sağlamak olduğunu ifade ederek, "Bunu nasıl yapabiliriz? Oyun toplulukları oluşturarak. Oyunların gerçekliği şu ki, sadece siz bir oyunu oynarsanız ama tüm arkadaşlarınız başka bir oyun oynarsa, o oyunu uzun süre oynamazsınız. Bu yüzden bazen Türk oyuncuların topluluğu yeterli olmuyor ve başka oyuncular bulmak zor oluyor." dedi.

Oyun sektörünün küresel ekonomik büyüklüğü ile ilgili konuşan Gonzalo, "Bu yıl mobil oyunlar küresel olarak yaklaşık 100 milyar dolar gelir üretecek. Bu da sadece mobil oyunların tüm oyun sektörünün gelirinin yüzde 51'ini oluşturacağı anlamına geliyor. Yaklaşık 100 milyar dolarlık mobil oyun gelirinin 30 milyar doları Çin tarafından, 8-9 milyar doları Avrupa'da üretilecek." bilgisini paylaştı.

Gonzalo, Huawei'nin veri gizliliği konusundaki hassasiyetine ilişkin, AppGallery'de Avrupa'da üretilen tüm kullanıcı verilerinin Almanya'da saklandığının bilgisini paylaştı.

Gizlilik konusunda verilerinin Avrupa'nın gözetimi altında olduğunu vurgulayan Gonzalo, "Huawei'nin gizlilikle ilgili hiçbir sorunu olmadı. Çünkü biz kim olduğunuzu umursamıyoruz, hangi oyunları sevdiğinizi umursuyoruz. Huawei'nin Türk oyun sektörüne sağladığı destek ve küresel pazarda başarılı olmaları için sunduğu fırsatlar, Türkiye'nin dijital oyun pazarında daha da büyümesini sağlayacak gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.