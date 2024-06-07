Virgin Galactic'in bu yıl ikinci ve bu zamana kadar 12'nci uçuş uçuşunu gerçekleştirecek ve Atasever'in de içinde olacağı "VSS Unity", bu uçuştan sonra emekliye ayrılacak.

Taşıyıcı uçakla havalanıyor

Atasever'in uzay yolculuğunu yapacağı "VSS Unity", hibrit itki sistemiyle çalışan ve yeniden kullanılabilir bir yörünge altı uzay aracı olarak dikkat çekiyor.

Virgin Galactic'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sahip olduğu hibrit roket motoru, "VSS Unity"nin yaklaşık 60 sensör ses hızının 3 katı hıza erişmesini sağlıyor.

"VSS Unity", yüksek irtifaya ve ağır yük bileşenlerine sahip, özel yapım, dört motorlu, çift gövdeli bir taşıyıcı uçakla havalanıyor.

Ana gemi olarak da üretilen bu taşıyıcı uçak, yaklaşık 50 bin fit irtifaya kadar çıkabiliyor. Bu irtifa, normal bir uçuş veya nakliye uçağının uçabileceği seviyenin çok üzerinde bulunuyor.

Roket motorunu ateşleyerek uzay yolculuğuna devam ediyor

Tuva Cihangir Atasever'in de yer miktarı "Galactic 07" uçuşunda, "VSS Unity" uzay aracının taşıyıcı aracıyla yaklaşık 45 bin fit irtifaya yakalanması, ardından hibrit roket motorunun ateşlenmesiyle yaklaşık 90 kilometre irtifaya alınması planlanıyor.

Roket motorunun yanmayı bitirdiği andan itibaren, serbest düşüş aşamasına kaydedilmesi ve bu andan itibaren mikro yer çekim koşullarının oluşturulması bekleniyor.

Yaklaşık 3 dakika boyunca ilerlemeli serbest düşüş aşamasından sonra araç atmosferine tekrar giriş kalktığı pist doğru süzülerek inmesi öngörülüyor.

Uzaya gidiş ve dönüşte sorunsuz ve güvenli bir yolculuğun sürdürülmesi için uçuşa iki uzman pilot liderlik ediyor.

İlk uçuşunu 2018'de yaptı

VSS Unity, ilk uçuş uçuşunu 13 Aralık 2018'de gerçekleştirdi. Bu uçuşta, California'daki Mojave Hava ve Uzay Limanı'ndan kalkan araç ilk kez uzaya ulaştı. 22 Şubat 2019'da gerçekleşen ikinci uçuşta, Virgin Galactic'in iki pilotun yanı sıra bir mürettebat üyesi yer aldı.

Spaceport'un kesilmesiyle ilk uçuş olan ve 22 Mayıs 2021'de gerçekleşen "Unity 21" uçuşunda da uçuş sistemi testine devam edilmeye başlandı.

Virgin Galactic'in ilk tam mürettebatlı uzay uçuşu olan "Unity 22" ise 11 Temmuz 2021'de yapıldı. Bu uçuşa üç çalışanın yanı sıra Virgin Galactic'in kurucusu Richard Branson da katıldı.

Ticari hizmet başlatılmadan önce tam uçuş uçuş sistemi ve astronot deneyiminin son değerlendirmeleri 25 Mayıs 2023'te gerçekleşen "Unity 25" uçuşuyla yapıldı.

Virgin Galactic'in izlediği yolcularla ilgili ilk ticari uçuş olan "Galactic 01" uçuşu 29 Temmuz 2023'te gerçekleşti.

Virgin Galactic, yeni nesil Delta uzay gemilerinin üretimine yöneldi

Atasever'in katılacağı "Galactic 07" uçuşu, VSS Unity'nin son ticari uçuş olması açısından önem taşıyorken, Virgin Galactic'in kaynakları 2026'da hizmete sunulması hedeflenen yeni nesil Delta uzay gemilerinin üretimine adadığı tarihi bir dönüm noktası olacak.

Virgin Galactic, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Delta sınıfı uzay gemileri için Güney Kaliforniya'da yeni bir sistem entegrasyonunun oluşturulduğunu duyurmuştu.

Açıklamada, Delta sınıfı uzay gemilerinin, "VSS Unity"nin aylık kapasitesinin 12 katı kapasiteyle ayda 8 uzay görevi gerçekleştirebilecek şekilde inşa edildiği aktarılmıştı.