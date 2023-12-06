Haber: Mert Osman Erman

Air France'un reklamında "çevreyi koruma taahhüdünde bulunuyoruz" deniyordu ve Lufthansa, yolculara "daha sürdürülebilir uçmaları" için teşvikte bulunuyordu. Etihad'ın reklamında ise "çevre savunuculuğu" ifadeleri kullanılmıştı.

Reklam Standartları Kurumu (ASA), reklamların havayollarının iklim değişikliğine olan etkilerini göstermediğini belirtti.

Lufthansa ve Etihad, reklamları kaldırdı.

ASA, Air France'ın soruşturmalarına "esaslı bir yanıt" vermediğini belirtti. Air France, BBC'nin yorum talebine yanıt vermedi.

Reklam denetleme kuruluşu, Air France'ın "insanların daha iyi ve sürdürülebilir bir şekilde seyahat etmelerini sağladığı" iddiasında bulunarak müşterilerin havayolu şirketinin sürdürülebilir ve çevre dostu bir şekilde hava yolculuğu yapma imkanı sunduğunu düşünmelerine neden olduğunu belirtti, ancak bu iddianın doğru olmadığını ifade etti.

ASA, şirketlerin çevre dostu olduğunu iddia etmeleri durumunda, bu iddialarını abartma şüphesi taşıyan reklamları araştırır. Bu duruma "kurumsal yeşil yıkama" denir.

Lufthansa, "daha sürdürülebilir uçmaları" ifadesinin, Avrupa uçuşlarındaki yolcular için bir "Yeşil Ücretler" seçeneğine atıfta bulunduğunu söyledi. Bu seçeneğin bazı sürdürülebilir havacılık yakıtları kullanmasının yanı sıra iklim koruma projelerine katkıda bulunduğunu belirtti.

Lufthansa, 2050'ye kadar karbon nötr olmayı hedeflediğini söyledi. "Daha sürdürülebilir uçmalar" ifadesini gelecekteki reklamlardan kaldırma kararı aldıklarını belirtti.

Etihad Airways, şikayet aldıktan hemen sonra "çevre savunuculuğu" ifadelerini içeren tüm Google arama reklamlarını kaldırdığını söyledi. Etihad, sürdürülebilirliğin bir "ana öncelik" olduğunu belirtti.

Reklam denetleme kuruluşu, reklamları tespit etmek için yapay zeka sistemini kullandığını belirtti. Bu sistem, potansiyel kuralları ihlal eden reklamları aramak için teknolojiyi kullanır.

Bu karar, ASA'nın Lufthansa'yı "yeşil yıkama" suçlamasıyla cezalandırdığı ilk kez değildir. Mart ayında, şirketin "Değişiklik Yarat, Uç" kampanyasının, tüketicilere havayolunun işinin çevreye zarar vermediğine dair yanıltıcı bir izlenim bıraktığı sonucuna varılmıştı.

Lufthansa, reklamın amacının uçuşların çevre üzerindeki etkisini azaltma ihtiyacına dikkat çekmek ve tüketicileri bilgilendirmek olduğunu belirtti, ancak ASA kararı onayladı. ASA, hava yolculuğunun hem CO2 hem de CO2 olmayan emisyonlarında yüksek seviyeler ürettiğini ve bunun iklim değişikliğine önemli bir katkı sağladığını ifade etti; bu açıklamayı, reklam denetim kuruluşu en son kararında da tekrar etti.

Bu karar, yeşil yıkama üzerine yapılan bir dizi reklam yasağının en sonuncusudur. 2021'den bu yana, Persil, HSBC ve Shell gibi bir dizi firma, içecek şirketleri Innocent ve Oatly ve hatta iki cenaze hizmeti sağlayıcısı Golden Leaves ve JC Atkinson & Son dahil olmak üzere birçok firma reklamları yasaklandı.

Şirketler, karbon emisyonlarını azaltma konusunda her zamankinden daha fazla denetleniyor, özellikle havayolları, ayak izlerini azaltma konusunda baskı altında bulunuyor.

Kasım ayında, yalnızca "sürdürülebilir havacılık yakıtları" (SAF) adı verilen yakıtlar tarafından sağlanan büyük bir yolcu uçağı tarafından gerçekleştirilen ilk transatlantik uçuş, Londra'dan New York'a gerçekleşti.

Bu, daha yeşil bir uçma yolunun mümkün olduğunu gösteren bir gösteri olarak kabul edildi. Ancak SAF, dünya genelinde tüketilen havacılık yakıtlarının %0,1'inden azını oluşturuyor ve şu anda İngiltere'de özel ticari tesisler bulunmuyor.

İngiltere hükümeti, 2030'a kadar havacılık yakıtlarının %10'unun SAF olmasını zorunlu kılmayı planlıyor.

Düzeltme: Bu makale, daha önceki bir versiyonun ASA kararıyla Emirates havayollarının etkilendiğini öne sürdüğü için güncellenmiştir.