Haber: Mert Osman Erman

"Kazanmasına izin veremeyiz," Biden, muhabirlere söyledi.

Bir Fox News etkinliğinde Trump, Beyaz Saray'a geri dönerse gücü kötüye kullanma olasılığını dışlamadı. Cumhuriyetçi ayrıca Biden'ın böyle bir politik rövanş için çok yaşlı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Her iki aday da henüz kendi partilerinin resmi adayı değil.

Trump, dört suç davasıyla karşılaşsa da Cumhuriyetçi yarışta açık ara favori konumunda. Biden, mevcut başkan olarak, muhtemel Demokrat adayıdır.

Biden, Boston yakınlarındaki bir kampanya bağış etkinliğinde kameralara kapalı olarak muhabirlere şunları söyledi: "Eğer Trump aday olmasaydı, koştuğumdan emin değilim. Ama onun kazanmasına izin veremeyiz."

Başkan'ın açıklamaları, ikinci bir dönem için beklentilerini tamamen Trump'ın geri dönüşüne karşı koymak olarak açıkça belirttiği ilk kez olarak kabul edildi.

Salı günü, Trump, televizyonda yayınlanan bir Fox News kasaba salonunda Davenport, Iowa'da göründü.

Sunucu Sean Hannity, "Amerika'ya bu gece söz veriyorsunuz, asla gücü kötüye kullanmayacaksınız, kimseye karşı intikam almayacaksınız değil mi?" diye sordu.

"İlk günden başka," diye yanıt verdi Trump. "Sınırları kapatmak ve sondaj yapmak istiyorum, sondaj yapmak."

Röportajın başında Hannity, eski başkanın "herhangi bir şekilde", "yeniden seçilirse, gücü kötüye kullanma, yasayı çiğneme, hükümeti insanların peşine düşmek için kullanma gibi herhangi bir planınız var mı?" diye sordu.

"Şu anda kullandıkları gibi mi?" diye yanıtladı Trump.

Ayrıca, Biden'ın "fiziksel olarak" zorlu kampanyadan "geçeceğini" düşünmediğini ve rakibinin zihinsel durumunun, ona göre, "fiziksel durumundan belki de eşit veya daha kötü olabileceğini" söyledi.

Trump, Çarşamba günü Alabama'da yapılacak dördüncü Cumhuriyetçi başkanlık tartışmasını atlıyor.